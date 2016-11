Rechtsanwältin unterschlägt 25.000 Euro ihrer Mandanten

Schuldig der Untreue in drei Fällen lautet das Urteil gegen eine 39-jährige Erzgebirgerin. Doch hinter dem scheinbar klaren Fall steckt eine tragische Familiengeschichte.

Von Patrick Herrl

erschienen am 25.11.2016



Marienberg. Sie sitzt angespannt auf ihrem Platz. Nervös spielt sie mit den Fingern am Ring an ihrer Hand. Immer wieder kommen ihr die Tränen. Die Rolle ist ihr unangenehm. Schließlich kennt sie die Anklagebank eigentlich nur in ihrer Funktion als Rechtsanwältin. Doch diesmal ist die Erzgebirgerin selbst ins Fadenkreuz der Justiz geraten. Ihr wird vorgeworfen, Geld ihrer Mandanten unterschlagen zu haben.

Fast 25.000 Euro aus einer Unfallversicherung ihrer Klienten hat die Anwältin für ihre eigenen Zwecke genutzt. Ein tiefer Vertrauensbruch: "Sorgsamer Umgang mit Geld der Mandanten ist eine der ersten Voraussetzungen für einen Anwalt", sagte Strafrichter Steffen Müller vom Amtsgericht Marienberg. Er sprach die Angeklagte schuldig der Untreue in drei Fällen. Dass die 39-Jährige trotzdem mit einer Geldstrafe davonkommt, liegt vor allem am Motiv.

Denn hinter dem Fall steckt auch eine tragische Familiengeschichte. Die Angeklagte schilderte während des Prozesses von Beginn an geständig ihre damalige Lebenslage. Das scheinbar perfekte Familienglück mit Ehemann, Kind und eigenem Haus wurde erschüttert, Mutter und Tochter wurden verlassen. "Mein Mann packte von einem Moment zum nächsten seine Sachen, war mehrere Monate verschwunden", erklärte die Erzgebirgerin. Er ließ sie mit der Erziehung der Tochter und finanziell allein zurück. "Alle Verbindlichkeiten wie Hauskredit liefen weiter." Zwar betrieb die Angeklagte schon damals ihre eigene Kanzlei. Doch das Einkommen reichte nicht zum Leben. "Ich bin in einen Strudel geraten", sagte sie.

Zu dem Zeitpunkt übernahm die Anwältin den Fall von einem weitläufig Verwandten. Er und seine Lebensgefährtin waren in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt und erhofften sich als Geschädigte Versicherungszahlungen. Die gab es auch. Nur nutzte die Angeklagte einen Großteil davon, um aus ihrer Notlage zu kommen. Erst viel später, als das Paar einen weiteren Anwalt einschaltete, überwies die 39-Jährige nach und nach das Geld.

Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte Mandantengelder missbraucht hat. Allerdings stand dahinter kein kriminelles Geschäftsmodell. Zudem habe die Frau mittlerweile alles zurückgezahlt. Deshalb forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 25 Euro. Die Verteidigung wiederum sprach von der Not einer überforderten, alleinerziehenden Rechtsanwältin und plädierte auf eine geringere Buße.

Der Richter verhängte letztlich eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 25 Euro. "Die Angeklagte hatte nicht das Ziel, sich zu bereichern, sondern handelte aus einer Notsituation heraus", begründete Müller. Mit dem Urteil behält die 39-jährige Erzgebirgerin sogar ihre Zulassung als Rechtsanwältin. Allerdings betonte sie bereits während der Verhandlung, dass sie nur noch ihre aktuellen Fälle beenden wird. Sie arbeite bereits nebenbei als kaufmännische Angestellte. "In dem Beruf habe ich Zeit für meine Tochter", so die inzwischen geschiedene, alleinerziehende Mutter.