Rewe und Aldi reißen sich um das ehemalige Heizhaus

Die Stadt Olbernhau will das Gebäude seit Jahren abbrechen lassen. Bislang war sie an den hohen Kosten gescheitert. Nun bahnt sich eine Lösung an. Darüber entscheiden heute Abend die Stadträte.

Von Christoph Pengel

erschienen am 09.11.2016



Olbernhau. Der Schornstein des ehemaligen Heizhauses ist in Olbernhau weithin zu sehen. 106 Meter reckt er sich in die Höhe. Wie lange er dort noch steht, hängt davon ab, wie die Stadräte heute entscheiden. In der Sitzung wird am Abend über ein Angebot abgestimmt. Eine Investorgengruppe will das Heizhaus für 30.000 Euro kaufen, zusammen mit dem rund 5500 Quadratmeter großen Grundstück. Der Plan: Ein neuer Rewe-Einkaufsmarkt soll entstehen. Das Heizhaus samt Schornstein würde abgerissen.

Rewe wird die Filiale in der Straße Zum Poppschen Gut verlassen, der Vertrag mit dem Vermieter läuft zum 31. Januar 2017 aus. Im jüngsten Technischen Ausschuss wurde das Thema erstmals öffentlich besprochen. "Für die Stadt ist es gut, wenn der Schornstein wegkommt", sagte Bürgermeister Heinz-Peter Haustein (FDP). Matthias Polster (FDP) fand, ein Markt wäre zentrumsnah besser platziert, beispielsweise auf der Kuhwiese. Hartmut Tanneberger (SPD) hielt den Standort dagegen für vertretbar. Im Vergleich mit Großstädten seien die Wege in Olbernhau recht kurz.

Bereits 2011 wollte die Verwaltung das Gebäude kaufen und abbrechen lassen, scheiterte jedoch an den hohen Kosten. Rund 800.000 Euro waren für den Abriss veranschlagt worden. Bei einer Zwangsversteigerung im August 2013 erwarb die Stadt das Heizhaus für 25.000 Euro. Seitdem herrschte Stillstand. Bis zum Juni 2016: Die Rewe-Gruppe war auf der Suche nach einem Grundstück und fragte bei der der Stadtverwaltung nach. Schnell war klar, dass sich das Heizhaus-Gelände eignen würde. Drei Monate später meldete sich ein weiterer Interessent im Rathaus: die Immobilienagentur Dorn und Partner aus Chemnitz. Bei den Gesprächen mit der Firma stellte sich heraus, dass Aldi Nord eine Filiale auf dem Grundstück errichten will - direkt gegenüber vom jetzigen Aldi-Standort in Olbernhau.

Vertreter der beiden Ketten haben ihre Konzepte nun im nicht-öffentlichen Teil des Technischen Ausschusses präsentiert. Aus einer Beschlussvorlage des heutigen Stadtrats geht hervor, dass sich die Ausschussmitglieder einstimmig für Rewe aussprachen. Haustein wollte gestern nicht auf Details eingehen. Auch die Rewe-Gruppe hielt sich bedeckt: "Wir sind mitten in den Verhandlungen", sagte Magdalena Killinger, eine Sprecherin. "Aber wir wollen gerne in Olbernhau bleiben."

Aldi Nord hat indessen eine Bauvoranfrage gestellt, die ebenfalls im Technischen Ausschuss diskutiert wurde. Demnach hat die Kette vor, ihren Markt in der Dörfelstraße auf 1200 Quadratmeter zu erweitern. Genaueres ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage an die Presseabteilung von Aldi Nord blieb bis gestern Abend unbeantwortet.

Vor mehr als 30 Jahren, am 30. April 1985, hatte das Heizhaus seinen Betrieb aufgenommen - obwohl Anwohner zuvor gegen den Bau protestiert hatten. Das Heizkrafthaus versorgte zunächst den VEB Holzbau in der Grünthaler Straße mit Wärme, ab 1988 auch das neu eröffnete Lehrschwimmbecken. Dort war dann für sieben Monate Pause, als der Heizhausbetreiber im Jahr 2000 pleite ging. Die Stadt ließ danach zwei neue Gaskessel installieren - für 250.000 Euro. Ein Münchner Unternehmer hegte später den Plan, 15 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes zu investieren, gab diesen jedoch bald wieder auf. Der damalige Eigentümer beantragte 2008 die Eröffnung eines Insolenzverfahrens. (mit tor)