RÃ¼ckkehr der RÃ¤uber: Auf den Spuren von Luchs und Fischotter

Rückkehr der Räuber: Auf den Spuren von Luchs und Fischotter

Lange Zeit galten sie im Erzgebirge als verschollen. Nun werden sie mit Technik aufgespürt. Erste Fotobeweise liegen vor. Nur der Wolf ging bislang noch nicht ins Netz.

Von Mike Baldauf

erschienen am 11.10.2016



Zschopau/Marienberg. Ein seltenes Raubtier ist Hubertus Heine in die Fotofalle gegangen. Gleich mehrere Male gelangen dem Mitarbeiter der Marienberger Forstbezirksverwaltung in diesem Jahr Schnappschüsse von einem Fischotter. Zuvor hatte Forstinspektor-Anwärter Enrico Falk Mitte Januar bei einer Jagd im Borstendorfer Revier frische Spuren im Schnee entdeckt. Hubertus Heine brachte dann am Röthen- bach eine Kamera in Stellung und erhielt wenig später das erhoffte Ergebnis.

Der aus den erzgebirgischen Gewässern so gut wie verschwundene Fischotter wird seit einigen Jahren immer mal wieder gesichtet. Bundesweit steht das marderartige Säugetier auf der Roten Liste der gefährdeten Arten in der ersten Kategorie und gilt damit als vom Aussterben bedroht. Bislang gibt es nur wenige gesicherte Nachweise. 2014 berichtete etwa ein Naturfreund aus Kemtau der "Freien Presse" über seine Beobachtungen an der Zwönitz. Er fand Spuren und Kot, zu Gesicht hatte er das Tier aber nicht bekom- men.

Die Aufnahmen der Fotofalle am Röthenbach entstanden nachts mit Infrarotlicht, sind deshalb wenig kontrastreich und in Schwarz-weiß. Aber auf Schönheit kommt es Hubertus Heine und seinen Kollegen nicht an. Für sie zählt der "C1-Nachweis" - ein unschlagbarer Beleg für das Vorkommen der Art.

Heine gehört zu den Forstmitarbeitern, die im Auftrag der Oberen Jagdbehörde ein Fotofallennetzwerk unterhalten. Der Schwerpunkt des sächsischen Wildmonitorings der Jäger liegt neben Fischotter und Birkhuhn beim Wolf, erklärt Dr. Norman Stier. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Professur Forstzoologie der TU Dresden begleitet das Projekt. Die Fotobeweise landen bei ihm in der zentralen Datenbank der Oberen Jagdbehörde. Nur ein im Erzgebirge aufgenommener Wolf ist darin noch nicht aufgetaucht. Obwohl es im Landkreis immer wieder Hinweise zu Wolfssichtungen gibt - allein das Landratsamt nahm in diesem Jahr bislang sechs entgegen.

Auch bei den im Erzgebirgskreis gemeldeten Tierrissen schließt der TU-Mitarbeiter den Wolf als Verursacher eher aus. Liegt der Verdacht nahe, dass Isegrim im Spiel sein könnte, wurde auch Hubertus Heine schon gerufen. Doch oft täuscht der erste Eindruck, hat er festgestellt. Bei einem von ihm untersuchten gerissenen Reh hatte sich etwa herausgestellt, dass es Verdauungsprobleme hatte und deshalb geschwächt war. Wahrscheinlich bemerkte ein Fuchs dessen missliche Lage und setzte das Tier auf seine Speisekarte.

Während die Fotofallen-Jäger im Erzgebirge beim Wolf bislang erfolglos blieben, scheinen sie bei einem anderen Raubtier mehr Glück zu haben. Erst im August ist es einem Mitarbeiter des Forstreviers Neudorf zwischen Breitenbrunn und Johanngeorgenstadt erneut gelungen, einen Eurasischen Luchs aufzunehmen. Der galt Mitte des 19. Jahrhunderts in allen deutschen Mittelgebirgen als ausgerottet. Erst seit den 1960er-Jahren gibt es wieder Hinweise, dass einzelne Luchse die sächsischen Wälder durchstreifen. Um exakte Informationen über das Vorkommen der größten Katze Mitteleuropas im Freistaat zu erhalten, gibt es seit 2008 ein Luchs-Monitoring.

Der erste Fotonachweis im Westerzgebirge stammt aus dem Jahr 2013. Seitdem ging das Tier noch mehrere Male in die Fotofalle. Diplom-Biologin Jana Zschille, die an der TU Dresden/Forstzoologie das beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie angesiedelte Projekt betreut, spricht von der in Sachsen am häufigsten dokumentierten wild lebenden Raubkatze: "Es ist ein männliches Tier, wahrscheinlich ein und derselbe Grenzgänger, der dort sein Revier beläuft."

Im Monitoringjahr 2015/2016 gingen 26 Hinweise zum Luchs ein. Das Luchs-Monitoring umfasst neben dem Erzgebirge das Vogtland, das Zittauer Gebirge und die Sächsische Schweiz. Allein im Erzgebirgskreis sind momentan neun Fotofallen auf den Luchs ausgerichtet.