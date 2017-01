Scheunenbrand in Pfaffroda: Eigentümer nach Löscharbeiten im Krankenhaus

erschienen am 01.01.2017



Pfaffroda. Mit einem Scheunenbrand in Pfaffroda ist für viele Feuerwehrleute der erste Feiertag im neuen Jahr zu Ende gegangen. Weil sich das Gebäude in einem bewohnten Gebiet befindet, war gegen 18 Uhr ein Großaufgebot von knapp 70 Kameraden aus dem Ort und der Umgebung alarmiert worden. In der Scheune, die laut Polizei als Holzlager dient, hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Drei Angriffstrupps kamen zum Einsatz. Zuvor hatte der Eigentümer gelöscht, der später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Brand hatte laut Polizei eine Mülltonne mit Silvesterfeuerwerksresten ausgelöst. (jag/mik)