Sebastian: Ärzte haben noch immer keine Diagnose

Die Hoffnung, etwas über die Ursachen der Krankheiten des Vierjährigen zu erfahren, schwindet. Damit wird es für die Familie nicht einfacher.

Von Viola Gerhard

erschienen am 30.12.2016



Hohndorf. Die trotz der schweren Erkrankung ihres Sohnes immer optimistischen Eltern wirken deprimiert. Markus und Nadine Dittmar aus Hohndorf bei Stollberg haben die Untersuchungsergebnisse der bei Sebastian vorgenommenen Hirnbiopsie erfahren und wissen nicht mehr als zuvor. Ein Arzt der Uniklinik Dresden hat ihnen verkündet, dass nur eine Gefäßerkrankung ausgeschlossen werden kann.

Man habe ihnen eine 100-prozentige Diagnose versprochen, sagt die Mutter. Nun sei das entnommene Gewebe offenbar gar nicht umfassend untersucht worden. So habe sie die Erklärung des Arztes verstanden. "Wir sind dort, wo wir angefangen haben." Es ist nach wie vor unklar, wo die Ursachen der Erkrankung liegen. Er leidet an Multipler Sklerose und Epilepsie, hatte zudem mehrere Schlaganfälle. So lange nicht klar ist, was diese Erkrankungen auslöst, ist auch keine Therapie möglich.

Der Arzt erwäge eine Therapie mit Immunsupressiva, bei der die körpereigenen Abwehrkräfte unterdrückt werden. Aber er könne nicht sagen, ob das bei Sebastian hilft. Zudem können die Nebenwirkungen der Tabletten drastisch sein. "Wir wissen nicht, ob wir das Sebastian antun." Zunächst wolle man klären, ob weitere Untersuchungen gemacht werden können. Als Nadine Dittmar erfährt, dass inzwischen 31.700 Euro auf das "Leser helfen"-Konto von Sebastian überwiesen wurden, spricht sie von Gänsehaut, die sie bekomme. Wenigstens diese Sorge habe man weniger. Dank vieler Leser werden Dittmars ihr für die sechsköpfige Familie zu kleines Auto bald ersetzen können.