Seiffener Sammlung wächst immer weiter

Die aktuelle Sonderausstellung im Dachgeschoss des Spielzeugmuseums enthält zahlreiche Schenkungen. Sie kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen ins Haus.

Von Jan Görner

erschienen am 08.02.2017



Seiffen. Die Weihnachtsgeschichte ist in der Ausstellung "Heilige Nacht" im Seiffener Spielzeugmuseum in mehr als 100 Szenen dargestellt. Die Figuren stehen frei, auf Schwibbögen oder drehen sich auf Pyramiden. Viele davon bekam das Spielzeugmuseum geschenkt. Einige der Spender wollen anonym bleiben, sagt der Leiter der Einrichtung, Dr. Konrad Auerbach. "Sie freuen sich aber sehr darüber, wenn sie ihre Objekte in den Ausstellungen wieder finden", weiß er aus Erfahrung.

"Natürlich gibt es auch großartige Schenkungen, die für uns von unermesslichem Wert sind", berichtet der Fachmann. Dazu zählt er einen beweglichen Schwibbogen, hergestellt von Klaus Kolbe.

Über Ausstellungen wie die "Heilige Nacht" Schenkungen zu erwirken, ist eine Möglichkeit. Oft fragt Konrad Auerbach in den Manufakturen und Handwerksbetrieben gezielt nach passenden Motiven vor allem aus der aktuellen Serienproduktion, sobald ein Ausstellungsthema feststeht. Davon haben sowohl die Unternehmer als auch das Museum selbst etwas. Für die Firmen ist die Ausstellung eine Form der Werbung - für das Museum stellen die Schenkungen eine Bereicherung dar.

Eine Vorauswahl trifft Konrad Auerbach, indem er Kataloge und Internetseiten der Hersteller nach passenden Exponaten durchsucht. Eine zweite Form der Schenkung bringt der Museumsförderverein ein. Dessen Mitglieder organisieren seltene und auch alte Stücke. Sie sind untereinander vernetzt und nutzen ganz unterschiedliche Quellen. Mehr als 200 Mitstreiter zählt der Verein derzeit. Sie sind über ganz Deutschland und auch über die Grenzen hinweg verteilt. "Das ist eine Stärke des Vereins", sagt Konrad Auerbach.

Nachlässe, die dem Museum angeboten werden, sind eine dritte Variante für Schenkungen. Das passiere aber eher selten. Spürt der Verein oder das Museum selbst seltene oder alte Stücke auf, werden sie auch gekauft.

Die Inventarliste des Seiffener Spielzeugmuseums weist aktuell über 24.000 laufende Nummern auf. Diese bezeichnen sowohl Einzelstücke als auch ganze Figurengruppen. Schenkungen werden zuerst in Listen eingetragen, die halbjährlich vom Gemeinderat befürwortet werden müssen. Im vergangenen Jahr sind so annähernd 30 Schenkungen an das Spielzeugmuseum Seiffen gegangen. Einige davon befinden sich schon in der derzeitigen Sonderausstellung im Dachgeschoss mit dem Titel "Heilige Nacht".

Die Sonderausstellung ist bis zum 15. Mai täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu sehen.