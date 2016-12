Service - Geschäftsstelle ab 2017 in Marienberg

Olbernhau/Marienberg. Der Verlag der "Freien Presse" strukturiert im Erzgebirge seine Geschäftsstellen neu. In der Folge werden im Raum Marienberg-Olbernhau Abo-Service, private Anzeigenannahme, Ticket-, Reise- und Bücherverkauf in Marienberg konzentriert. In Olbernhau soll künftig ein Shop- und Servicepartner als Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Die Geschäftsstelle Olbernhau, Grünthaler Straße 24, schließt zum Monatsende. Sämtliche Angebote und Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle Marienberg bleiben unverändert. Dort können Kunden und Besucher vollumfänglich alle Produkte aus dem Verlagsprogramm erwerben und Anzeigen aufgeben. (fp)

Die Geschäftsstelle in Marienberg, Töpferstraße 17, ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.