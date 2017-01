Skisportler können sich freuen: Lifte gehen überall in Betrieb

Schnee ohne Ende, soviel wie schon zwei Jahre nicht mehr: Doch was in der Freizeit für Begeisterung sorgt, verursacht auf den Straßen Frust.

Von Georg Müller, Jan Görner und Thomas Wittig

erschienen am 06.01.2017



Marienberg. Dass auf dem Marienberger Marktplatz geparkt werden darf ist ein untrügliches Zeichen: Es ist echter Winter. Doch zuvor müssen jetzt erst einmal die Schneemassen weichen. Auch gestern kämpfte sich der Verkehr bei anhaltendem Schneefall durch die Region. Wen das ganze Weiß ganz sicher freut: die Skifahrer und Rodler, denn die Lifte öffnen wieder. Ein kleiner Überblick:

Schneemassen: Die Stadt Marienberg beginnt morgen mit dem Abtransport des vielen Schnees. Zunächst nehmen sich die Mitarbeiter des Bauhofes insbesondere die Straßen der Innenstadt nahe des Marktes vor. Später soll der Parkplatz an der Stadthalle beräumt werden. Dort findet am Sonntag das Neujahrskonzert statt, die Stellflächen werden dringend gebraucht. Damit möglichst wenige Fahrzeuge die Arbeiten behindern, werden Sperrschilder aufgestellt. Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer bittet um Verständnis. Das Aufstellen erfolge recht kurzfristig, es handle sich aber um eine schwierige Situation, auf die schnell reagiert werden müsse. Die Bauhofmitarbeiter werden voraussichtlich Fräsen sowie Bagger nutzen. Per Laster wird der Schnee weggefahren. Wohin er gebracht wird, konnte Gisela Clausnitzer noch nicht genau sagen. Weil es an Parkplätzen fehlt, gibt die Stadt den Markt nun für alle frei. Mit Parkscheibe darf dort eine Stunde lang geparkt werden. Zunächst durften dort nur Anwohner ihre Autos abstellen.

Verkehrschaos: Liegengebliebene Autos, durchdrehende Räder, zugewehte Straße - der Weg zur Arbeit wurde sich gestern für viele zur Herausforderung. So stand auf der Bundesstraße 174 ab Großolbersdorf in Richtung Marienberg eine rund einen Kilometer lange Lastwagenschlange. Angesichts der Glätte kamen viele Lkw nur noch zentimeterweise voran. Die Fahrer nutzen die unfreiwillige Pause, um sich die Beine zu vertreten. Autofahrer fuhren auf der Gegenspur vorsichtig an den Lastern vorbei. Dort blieb der Verkehr aus. Denn auch in Gegenrichtung, nahe der Heinzebank, staute es sich. Mittendrin der Winterdienst, der seiner Arbeit nicht mehr nachgehen konnte. Vorübergehend gesperrt werden musste unterdessen die Sehmaer Höhe (Kreisstraße 7132). Schnell war die Straße verweht, sodass die 2012 vom Kreis gekaufte 428 PS starke Superfräse Supra 4001 nach langer Zeit wieder einmal einen richtigen Einsatz hatte. Ihre Räumleistung beträgt bis zu 3500 Tonnen in der Stunde.

Skilifte: Während die Autofahrer ob des Wintereinbruchs stöhnen, lässt er die Wintersportvereine und ganz speziell die Betreiber von Skiliften frohlocken. "In den vergangenen beiden Tagen ist so viel Schnee runtergekommen, wie in den beiden Wintern zuvor nicht zusammen", sagte Benno Münzner. Der Vorsitzende des Schivereins Lengefeld freut sich, den Startschuss für die Liftsaison zu verkünden. Heute ist es so weit. Dann können sich die Skifreunde ab 16 Uhr den Hang hinauf schleppen lassen und anschließend die Abfahrt genießen. Der Verein feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. "Ich bin froh, dass das Wetter gerade dieses Jahr passt", sagte er. Im vergangenen Jahr sowie im Jahr davor konnte der Verein den Lift jeweils nur etwa eine Woche lang betreiben. In Heidersdorf war der Skilift im vergangenen Winter sogar nur einen Tag lang offen. "Und selbst da hat es noch geregnet", so der stellvertretende Leiter der Abteilung Ski des ortsansässigen Sportvereins. Wie die Lengefelder haben sie die Piste seit Mittwoch in Arbeit und auch die notwendigen Instandhaltungsarbeiten im technischen Bereich vorgenommen. Günstige Bedingungen bieten sich derzeit auch deshalb, weil der Boden unter dem Schnee tief gefroren ist. Das ist zu einen gut für den Schnee, und auf der anderen Seite verwandelt sich so der Parkplatz nicht in eine Schlammwüste. In Heidersdorf wird zusätzlich eine etwa zwei Kilometer lange Loipenschleife auf der Flöhawiese gespurt. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Skilift.

Der Winter zeigt auch in anderen Orten seine schönen Seiten: In Geyersdorf, an der Ehrenfriedersdorfer Hühnerfarm, am Witzberg in Pockau, am Marienberger Galgenberg sowie am Hirtstein in Satzung warten die Lifte ebenfalls auf Skisportler.