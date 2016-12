So knallt's richtig: Experte verrät, was zu Silvester in die Luft geht

Sie sind Profis in Sachen Feuerwerk: Andreas Voigt und sein Team in Kühnhaide. Heute liefern sie mit ihrer Pyroshow einen Vorgeschmack auf den letzten Tag von 2016. Danach beginnt für die Firma ein besonderes Jahr.

Von Patrick Herrl

erschienen am 28.12.2016



Kühnhaide. Nein, heute ist noch nicht Silvester. Trotzdem lassen es Andreas Voigt und seine Kollegen bereits drei Tage vor dem Jahreswechsel ordentlich krachen. Das Team von Blackboxx Fireworks lädt 18 Uhr zu seinem alljährlichen Feuerwerk auf das Firmengelände in Kühnhaide ein, das erfahrungsgemäß Tausende Besucher anlockt. Und die bekommen nicht nur ein mehr als zwölfminütiges, farbenfrohes Spektakel am Nachthimmel geboten, sondern auch die neuesten Erfindungen aus dem Hause Voigt zu sehen.

"Das Feuerwerk ist quasi schon Tradition geworden. Wir rechnen wieder mit 3000 Gästen. Zeitiges Kommen sichert also gute Plätze. Die Pyroshow ist ein Dankeschön an unsere Kunden und an unsere Heimat", sagt Geschäftsführer Andreas Voigt. Er und sein Team haben wieder an reichlich Neuheiten getüftelt. "Eine große Strecke an Leuchtfeuerwerk, 30 Produkte wie Vulkane und Fontänen, Rauch- und Bengaloartikel und natürlich neue Batterien - hierin sind wir Marktführer", ergänzt der Chef.

Und der Experte ist sich sicher, dass sich der Trend hin zu den Batteriefeuerwerken auch dieses Jahr fortsetzt. "Nur zu noch größeren, sogenannten Verbundfeuerwerken, die mehrere Batterien miteinander verbinden." Das Pyro Spektakel Level 5 - der neueste Kracher - enthält 13 Batterien und 2000 Gramm Explosivstoff, ist komplett durchchoreografiert, gibt 165 Schuss ab und hat eine Laufzeit von fünf Minuten. Reichlich drei Jahre Entwicklung stecken darin. Vor allem die Genehmigungen und Zulassungen nehmen viel Zeit in Anspruch.

Ab morgen werden in Kühnhaide schließlich wieder Tausende Feuerwerkskörper über die Ladentheke gehen. Andreas Voigt rechnet in den Tagen bis einschließlich Silvester mit 1400 Kunden und 6,5 Tonnen verkaufter Pyrotechnik - allein in Kühnhaide. Der Durchschnittseinkaufswert liege bei 80 Euro, schätzt der Geschäftsführer.

Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens sei allerdings der Verkauf an Groß- und Fachhändler sowie Großfeuerwerker. Der Jahresumsatz belaufe sich auf rund 3,7 Millionen Euro. "Tendenz steigend. Wir haben mittlerweile Kunden weltweit", ergänzt Voigt.

Damit die Firma mit zwölf Mitarbeitern in Kühnhaide und weiteren vier Angestellten im Großlager in Torgau weiter wachsen kann, sind 2017 einige Investitionen geplant. Voigt lässt für 1,5 Millionen Euro den Standort in Kühnhaide erweitern. Die Planungen laufen. Demnach entsteht eine neue Lagerhalle für mehr Kapazitäten sowie weitere Büroräume. "Parallel dazu suchen wir nach einem neuen Ort für unser Großlager, der näher liegt als Torgau", erklärt der Firmenchef. Und sogar in Fernost, wo Voigt seine Pyrotechnik von einem Partnerunternehmen herstellen lässt, tut sich etwas aus Sicht der Erzgebirger. Voigt: "Wir wollen in Hongkong ein Verkaufsbüro für unsere internationalen Kunden eröffnen."