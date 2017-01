Stadt prüft Umbau des Messtreffs in ein Feuerwehrgerätehaus

Zwar bietet das Gebäude dank seiner Lage einige Vorteile, jedoch bringt es auch verschiedene Nachteile mit sich. Selbst der Abriss hätte einen Haken.

Von Georg Müller

erschienen am 10.01.2017



Pockau-Lengefeld. Neue Hoffnung für den Pockauer Messtreff: Ein Investor hat sich zwar bislang nicht gefunden, allerdings könnten in dem Gebäude schon bald Feuerwehrmänner ein- und ausgehen. Denn die Stadt prüft derzeit, ob ein Umbau des seit Monaten leerstehenden Veranstaltungshauses sinnvoll und vor allem machbar ist.

"Wir denken in alle Richtungen", sagte der Pockau-Lengefelder Bauamtsleiter Frank Hübler gegenüber "Freie Presse". Soviel steht fest: Das jetzige Feuerwehrgerätehaus an der Olbernhauer Straße hat keine Zukunft. Das Gebäude war ursprünglich nicht für seine jetzige Verwendung angelegt und genügt längst nicht mehr den modernen Anforderungen. Entsprechend gestalten sich für die insgesamt 33 aktiven Einsatzkräfte die Bedingungen. Als ein Beispiel nannte Hübler die Treppen. Die Stufen haben eine zu geringe Auftrittsfläche. Sie sind zu schmal und bergen eine Verletzungsgefahr. Hinzu kommen die fehlenden Umkleidemöglichkeiten. An der baulichen Hülle sowie an den Böden gebe es gravierende Mängel, so der Bauamtsleiter. Zudem ist das Haus hochwassergefährdet. Sowohl 1999 als auch 2002 bekamen die Kameraden das zu spüren. Kurzum: Ein neues Domizil muss her.

Infrage kommt etwa ein Neubau. Jedoch steht die Stadt bei der Suche nach einem geeigneten Standort vor einem Problem. Die verfügbaren Flächen auf der grünen Wiese seien recht knapp, erklärte Hübler. Zudem soll sich das Feuerwehrgerätehaus nicht unbedingt am Rande der Stadt befinden, denn dies würde die Anfahrtswege meist verlängern. Auch ist es wichtig, dass sich das Gebäude südlich der Bahnlinie befindet, wo in Pockau der überwiegende Teil der Häuser steht. Im Falle eines Zuges würde die Feuerwehr sonst am Bahnübergang ausgebremst.

Das Gelände des Messtreffs erfüllt die Anforderungen, da es mitten im Ort liegt. Daher prüft die Stadt, ob anstelle eines Neubaus der Messtreff umgestaltet werden sollte. Auch dies würde Herausforderungen mit sich bringen. Denn es fehlt eine ausreichende Anbindung an die Flöhatalstraße, welche zu den wichtigsten Achsen des Ortes zählt. Eine Straße müsste gebaut beziehungsweise eine vorhandene ausgebaut werden.

Darüber hinaus ist der Messtreff mit rund 1900 Quadratmetern sehr groß. "Was bisher jeden Interessenten abgeschreckt hat", erklärte Frank Hübler. Ein Teilabriss könnte dies lösen. Weitere Unwägbarkeit: Die Konstruktion des Stahlbetonbaus gibt keine ausreichend große Öffnungen für die benötigten Feuerwehreinfahrten her, wofür eine bauliche Lösung gefunden werden muss. Wie hoch angesichts des schlechten Gebäudezustandes die genauen Kosten für einen Umbau ausfallen, kann im Augenblick nicht genau gesagt werden. Je nach Aufwand könnten sie im hohen sechs- oder gar im siebenstelligen Bereich liegen. Pockau-Lengefeld will sich um Fördermittel bemühen, die sich für eine Sanierung nutzen lassen.

Eine weitere Option wäre der Abriss des Messtreffs und ein Neubau auf der entstandenen freien Fläche. Für die Beseitigung leerstehender Gebäude ließen sich ebenfalls Fördermittel beantragen. Die Fläche müsste in den nächsten Jahren jedoch brach liegen. Ein zügiger Baubeginn wäre unmöglich.