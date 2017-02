Starenkästen im Kreis blitzen pro Tag rund 50 Fahrer

Stationäre Messgeräte dienen der Verkehrserziehung, viele fühlen sich dennoch abgezockt. Machen Städte und Kreise mit ihnen Gewinn? Die Lage ist uneinheitlich.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 07.02.2017



Marienberg/Zschopau. In diesem Jahr feiert ein Gerät seinen 60. Geburtstag, auf das die meisten wohl verzichten könnten. Im Januar 1957 lief in Düsseldorf der erste Feldversuch mit einer Radarkontrolle, 1958 ging sie in Serie. Heute stehen deutschlandweit etwa 4500 "Starenkästen", fünf davon im Erzgebirgskreis. Für viele Autofahrer ist Schnellfahren ein Kavaliersdelikt, von Abzocke ist oft die Rede. Sind die Bußgelder leicht verdientes Geld für Städte und Landkreise? Die Suche nach einer Antwort führt zu keinem klaren Bild.

Die Messstellen: Drei der festen Blitzer in der Region betreut der Landkreis selbst. Zwei wachen auf der B174 in Hohndorf über die Geschwindigkeit, je eins in Fahrtrichtung Zschopau und Marienberg. Seit ihrer Inbetriebnahme im September 2014 haben beide Geräte mehr als 34 Mal pro Tag ausgelöst. Der dritte stationäre Blitzer des Landkreises steht seit Januar 2015 auf der B93 in Schneeberg. Seitdem hat er im Schnitt mehr als sieben Fahrer pro Tag beim Rasen ertappt. Das geht aus den Daten hervor, die der Erzgebirgskreis zur Verfügung stellt.

Große Kreisstädte können selbst die Geschwindigkeit kontrollieren. Die Stadt Aue betreibt zwei stationäre Messgeräte. Im Schnitt blitzten beide Geräte im Jahr 2016 neun Fahrzeuge pro Tag, ergab die Auswertung des Ordnungsamtes.

Das Tempo: Nach Angaben von Katja Peter, Sprecherin des Erzgebirgskreises, werden keine Durchschnittswerte bei der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung berechnet. Die meisten Überschreitungen liegen aber im Bereich bis 20 Kilometer pro Stunde nach Abzug der Toleranz, so Katja Peter. Dafür gibt es weder Punkte noch Fahrverbot. Fällig sind bis zu 35 Euro Bußgeld.

Die Einnahmen: Die Blitzer und ihre mobilen Pendants sollen nicht für Einnahmen sorgen, betonen Katja Peter und Jana Hecker, Sprecherin der Stadt Aue. Sie dienen der Verkehrserziehung, und dazu, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Deshalb würden die Einnahmen durch die stationären Blitzer auch nicht separat erfasst, teilt Katja Peter mit. Insgesamt habe der Landkreis in den Jahren 2014 und 2015 je 2,8 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeldern eingenommen. Darin enthalten sind auch Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen Unfällen, Fahren unter Alkohol und weiteren Ordnungswidrigkeiten.

Auch Aue erfasst Erträge aus Bußgeldern nur insgesamt: Sie belaufen sich auf etwa 148.000 Euro pro Jahr.

Die Kosten: Ein Einnahmeüberschuss durch Bußgelder werde nicht erzielt, so Jana Hecker. Im Gegenteil: Die "Blitzerei" ist ein Minusgeschäft. Durch Abschreibungen (14.000 Euro), Sachkosten (33.000 Euro) und Personalkosten (130.000 Euro) sei durch die Anlagen im vergangenen Jahr ein Verlust von 29.000 Euro entstanden. Im Haushalt des Landkreises, so Sprecherin Katja Peter, sind die Kosten, die durch Geräte und Personal entstehen, nicht gesondert erfasst.

Die anderen: Blitzer als Goldgrube - nur eine Mär? Das lässt sich nur bewerten, wenn Einnahmen und Ausgaben klar verbucht werden. Zu einer detaillierten Darstellung sind Landkreise und Kommunen aber nicht verpflichtet, erklärt Holm Felber, Sprecher der Landesdirektion.

Dementsprechend handhaben sie das unterschiedlich. Auch die Stadt Leipzig kann keine konkreten Aussagen zu Kosten und Einnahmen treffen. Die Stadt Zwickau vermeldet 330.000 Euro Einnahmen für 2016, kann allerdings keine Aussage zu den anfallenden Kosten machen. Die Stadt Dresden schlüsselt Kosten und Einnahmen für alle Blitzer auf: Allein das Gerät auf der Waldschlößchenbrücke hat 2016 täglich 38 Mal ausgelöst und knapp 410.000 Euro eingebracht. Analoge Anlagen kosten die Stadt rund 6500 Euro pro Jahr, digitale rund 19.000. Es bleiben 1,3 Millionen Euro an Einnahmen - jedoch ohne Personalkosten. Die neun stationären Geräte in Chemnitz erzielten 2016 Einnahmen von 1,48 Millionen Euro, die Wartung kostete 20.000 Euro. Personalkosten seien nicht darstellbar, sagte Pressesprecher Robert Gruner.