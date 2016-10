Stichproben im Nebel: Deutsche und Tschechen auf Streife

Polizisten beider Länder können seit Oktober noch enger zusammenarbeiten. Bei Verwarngeldern herrschen jedoch unterschiedliche Auffassungen.

Von Christoph Pengel

erschienen am 26.10.2016



Deutscheinsiedel. Wer weiß, wie eine alte Simson knattert, erkennt sie schon aus der Ferne - selbst, wenn sie ohne Licht durch den Nebel rollt. Der Fahrer ist 80 Jahre alt, Handschuhe trägt er nicht, die nasskalte Luft kriecht so oder so unter die Jacke. Polizisten stoppen ihn, als er die deutsch-tschechische Grenze aus Richtung Mníšek überqueren will. In seiner Tasche: Brot und Semmeln vom Asia-Markt.

Der Moped-Fahrer ist einer von 18 Personen, die am Montagmorgen am Deutscheinsiedler Grenzübegang kontrolliert werden - bei einer Streife, die Polizisten aus Olbernhau und Nova Ves gemeinsam unternehmen. Was sie schon seit längerer Zeit so praktizieren, in der Regel zweimal im Monat. Neu ist allerdings: Die Beamten arbeiten seit Anfang Oktober als nahezu gleichwertige Partner, mit deutlich erweiterten Befugnissen im Nachbarland.

Ein deutsch-tschechisches Abkommen erlaubt es Polizisten nun, Autos jenseits der Grenze zu durchsuchen, Verdächtige festzunehmen und - im Ernstfall - ihre Waffe zu nutzen. "Früher ging das nur bei Notwehr", sagt Jörg Reichel, der verantwortliche Hauptkommissar für den Polizeistandort Olbernhau. "Jetzt ist auch die sogenannte Eigensicherung möglich." Er faltet die Hände vor der Brust und legt die Zeigefinger aneinander. Soll heißen: Um schnell reagieren zu können, dürfen Polizisten im Zweifel die Waffe schon vorher anlegen.

An diesem Tag ist das nicht nötig. Ein Blick in die Papiere, und die Beamten winken die meisten Autofahrer weiter. Stichproben im Nebel. Verwarnt wird nur der Simson-Mann, sein Abblendlicht funktioniert nicht. Weil er auf tschechischem Gebiet gestellt wurde, soll er 100 Kronen zahlen. Umgerechnet sind das rund 3,70 Euro, vergleichsweise wenig also. Denn theoretisch könnten die Kollegen bis zu 2000 Kronen verlangen.

Bei Verwarn- und Bußgeldern gilt in Tschechien ein Ermessensspielraum. "Wenn ein Fahrer arrogant reagiert, erhöhe ich die Summe", erläutert Tomáš Kaur von der tschechischen Polizei. Ähnlich gehe er vor, wenn er die gleiche Person mehrmals erwischt. In Deutschland hingegen hätte der Simson-Fahrer 10 Euro zahlen müssen. Einen Toleranzbereich gibt es hierzulande nicht. Hinzu käme die Auflage, innerhalb von sieben Tagen den reparierten Scheinwerfer vorzuzeigen.

Kaputte Lampen zählen zu den Kleinigkeiten, mit denen die Streifenbeamten an der Grenze zu tun haben. Polizeihauptmeister Rico Thümmel nennt die Schwerpunkte: Diebstahl, Drogen in geringen Mengen, Waffen und - je näher Silvester rückt - auch illegale Böller. Das Abkommen habe vieles vereinfacht. Ein Beispiel: Wenn deutsche Autofahrer in Tschechien Tankbetrug begingen, war es für die Beamten früher schwierig, Täter zu verfolgen. Auch wenn Kameras das Kennzeichen erfassten, erwies sich die Zusammenarbeit zwischen den Behörden oft als zäh. Laut Thümmel läuft die Kommunikation jetzt flüssiger. Er selbst gehört im Übrigen zu den Beamten, die einen Tschechisch-Kurs belegt haben. Und dennoch: Auf der Streife wird am Montag mehr Deutsch als Tschechisch gesprochen. "Zur Not greifen wir zum Wörterbuch oder googeln mit dem Smartphone", sagt Thümmel.

Der Simson-Fahrer wechselt sein Geld an der nahe gelegenen Tankstelle. Er hat nur Euro dabei, und anders als die Asia-Märkte akzeptieren die tschechischen Polizisten lediglich Kronen. Er zahlt und darf weiterfahren. Ruhig bleibt es an diesem Morgen an der Grenze. Gegen 11Uhr fragt eine Fußgängerin, wie viele Zigaretten sie auf dem Rückweg mitnehmen darf. Vier Stangen pro Person, antworten die Beamten.