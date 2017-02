Streit und Vorwürfe wegen verschobener Ratssitzung

Der Fördermittelantrag für das neue Großrückerswalder Kulturzentrum konnte erst eine Woche später abgegeben werden. Der Bürgermeister befürchtet Folgen für das Projekt.

Von Georg Müller

erschienen am 11.02.2017



Großrückerswalde. Die Gemeinde Großrückerswalde will ein neues Kultur- und Begegnungszentrum einrichten - mit Informationsstelle, Bibliothek sowie kleiner Brauerei. Für Bürgermeister Jörg Stephan (CDU) ist das Projekt eine Herzensangelegenheit, doch er befürchtet dass dem Ort die dringend benötigten Fördermittel durch die Lappen gehen könnten. Sein Vorwurf: Gemeinderat Christfried Siegert habe den Antrag mit seinem Einwand gegen die Tagesordnung verzögert. Laut Stephan konnte sich dadurch das Gremium erste eine Woche später treffen als geplant und über das Projekt befinden.

Das Problem: Das Geld wird nach dem sogenannten Windhundprinzip vergeben. Kommunen, die ihre Anträge zuerst abgeben, haben die größte Chance auf Zuteilung. Gern wäre Jörg Stephan unter den Ersten gewesen, was nun fraglich sei. Stephan ist verärgert: Siegert gehe es nur um "Machtspielchen".

Anlass des Ärgers ist eine E-Mail, die am 26. Januar bei der Verwaltung als Reaktion auf die Einladung zur Gemeinderatssitzung am 31. Januar eintraf. In dieser sollte sich das Gremium unter anderem mit dem Kultur- und Begegnungszentrum befassen. In seinem Schreiben erklärt Siegert, dass er sich als Gemeinderat vorbereiten wolle. Er fragte nach einer Projektbeschreibung. Zudem kritisierte er, dass bei der Vergabe von Bauleistungen für das Feuerwehrgerätehaus die Unterlagen nicht vorab, sondern nur als Tischvorlagen ausgereicht werden sollten. Der Bürgermeister wertete dies als offiziellen Einwand, stimmte sich mit der Rechtsaufsicht ab und sah sich gezwungen, die Sitzung um eine Woche zu verschieben.

Die Verwaltung habe Zeit sparen wollen, bekräftigte Stephan gegenüber "Freie Presse". Er erhoffte sich einen Vorteil gegenüber anderen Kommunen, die ebenfalls Fördermittel beantragen. Dass Siegert um weitere Informationen bat, kann er nicht nachvollziehen. Das Projekt sei schließlich hinlänglich bekannt und schon länger ein Thema. Die Unterlagen zum Feuerwehrgerätehaus hätten vorab nicht ausgereicht werden können, da zum Zeitpunkt der Einladung zum Gemeinderat die Auswertung der für den Umbau abgegebenen Angebote noch nicht erfolgt gewesen sei. "Machtspielchen", kommentiert der Bürgermeister die Mail des Gemeinderates. Siegert habe schon einmal versucht, die Wahl Stephans zum Bürgermeister anzufechten.

Christfried Siegert sieht keinerlei Zusammenhang. Auf Nachfrage betonte er, dass er weder das Kulturzentrum noch das Feuerwehrgerätehaus verhindern wolle. Seine E-Mail sieht er nicht als Einspruch. "Ich habe eine normale Frage gestellt. Mehr nicht." Der Ärger sei unnötig gewesen: "Ein kurzer Anruf bei mir hätte genügt." Anders sieht das Stephan: "Christfried Siegert hätte den Hörer selbst in die Hand nehmen müssen."