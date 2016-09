TÃ¼ftler wagen den nÃ¤chsten Schritt

Tüftler wagen den nächsten Schritt

Unternehmer aus dem Erzgebirge und darüber hinaus haben in Marienberg Neuheiten gezeigt. Was ihnen oft fehlt, sind die richtigen Kontakte.

Von Georg Müller

erschienen am 08.09.2016



Marienberg. Ist das Erzgebirge nur eine Art verlängerte Werkbank? Nein, findet Jana Dost, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, Regionalkammer Erzgebirge. "Das sehe ich nicht so." Schließlich gebe es in der Region viele gute Innovationen und Erfindungen. Das Problem: Oft sind sie nicht bekannt genug. Denn der Erzgebirger neige etwas zur Bescheidenheit.

Damit sich dies ändert, fand am Dienstagabend in Marienberg eine Innovationsmesse statt. Auf dem Gelände des Netzwerkzentrums August Stark trafen sich rund 60 Unternehmer, um sich auszutauschen, um Kontakte zu knüpfen und nicht zuletzt, um ihre Neuheiten bekannt zu machen. Ein Teil von ihnen stellte selbst aus. Auch mehrere Bürgermeister tummelten sich vor den Ständen.

Wie schwer es ist, aus einer guten Idee einen wirtschaftlichen Erfolg werden zu lassen, weiß Andrea Steinert, Geschäftsführerin des Netzwerkzentrums sowie Chefin einer Werbeagentur. Nicht selten landen ihren Worten zufolge die Konzepte vorerst wieder in der Schublade, etwa weil es an ausreichend Zeit fehlt. All zu oft gebe es Fallstricke. Sie wolle daher Menschen zusammenbringen, sodass diese letztlich voneinander profitieren können. Mit der Messe sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen.

Das sah auch Jana Dost so. Gerade bei der jüngeren Generation sei angesichts sozialer Medien das Netzwerken längst verbreitet. Dennoch bestehe im Erzgebirge im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands noch Nachholbedarf.