Unfall mit drei Schwerverletzten - vierte Person gesucht

erschienen am 05.09.2016



Olbernhau. Drei Personen sind bei einem Unfall nahe Olbernhau schwer verletzt worden. Am Sonntagmorgen war ein Opel auf der B 171 zwischen O├Âbernhau und Ansprung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Insassen, eine 21-j├Ąhrige Frau und zwei M├Ąnner im Alter von 28 und 29 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Aussage eines Zeugen sei zudem eine vierte Person aus dem Opel ausgestiegen und zu Fu├č im nahen Waldgebiet verschwunden, hie├č es seitens der Polizei. Ein F├Ąhrtenhund wurde eingesetzt, jedoch ohne Erfolg. Der Schaden bel├Ąuft sich auf 8000 Euro. Die Ermittlungen zur vierten Person und der Frage, wer das Auto gefahren hat, dauern an. (fp)