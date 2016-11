Vermisste 14-Jährige wohlbehalten aufgegriffen

erschienen am 15.11.2016



Pfaffroda OT Dittmannsdorf. Die seit Freitagvormittag vermisste 14-Jährige aus Dittmannsdorf, bei dessen Suche die Polizei um Unterstützung der Öffentlichkeit gebeten hatte, ist wieder da. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Dienstag in Chemnitz wohlbehalten aufgefunden. (fp)