Vermisste Jugendliche wieder da

erschienen am 10.02.2017



Marienberg. Die beiden Jugendlichen aus Marienberg, die in den vergangenen Tagen als vermisst gemeldet worden waren, sind wieder da. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich die 16-Jährige, die seit dem 30. Januar als vermisst galt, am Donnerstag bei ihren Erziehungsberechtigten.

Die 14-Jährige, welche am 1. Februar verschwunden war, traf in der Nacht zu Freitag wohlbehalten zu Hause ein. (fp)