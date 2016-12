Vielfalt

Bratwurstbude, Krapfenstand, Glühweinhaus und Kunsteisbahn: Die Weihnachtsmärkte in Marienberg und Olbernhau bieten eine Fülle an Angeboten. Aber können sie damit auch punkten? Und welcher ist der bessere Markt?

Von Christoph Pengel und Patrick Herrl

erschienen am 03.12.2016



Marienberg/Olbernhau. Süße Versuchungen, herzhafte Leckereien und wohltuende Heißgetränke locken auch dieses Jahr wieder Tausende Besucher auf die Weihnachtsmärkte in Marienberg und Olbernhau. Die Reporter Christoph Pengel und Patrick Herrl haben in den vergangenen Tagen ebenfalls gesündigt, sind auf Kalorienjagd gegangen und haben die Märkte auf Herz und Nieren getestet. Ein Resümee.

Vielfalt: In Olbernhau werden alle Geschmackstypen angesprochen: Piroggen, Langos, Fischbrötchen, Latschen, Waffeln, dazu Glühwein in allen möglichen Variationen. Die Stände in der Innenstadt und im Rittergut bilden zwar den Schwerpunkt. Aber es gibt weitere Angebote: Aufführungen in der Stadtkirche, Schauklöppeln im Museum und der heutige Hütten- und Bergaufzug (17 Uhr). Kulinarische Abwechslung verspricht auch ein Besuch in Marienberg. Roster, Grillspieß, Langos, gefülltes Brot, Kartoffelpuffer, Suppen, Baumstriezel, Kuchen, Stollen, Krapfen - für jeden Gaumen ist etwas dabei. Naschkatzen und Schlemmerfreunde kommen also voll auf ihre Kosten. Flankiert wird das Ganze von Geschenkbuden, Holzkunstständen und täglichem Bühnenprogramm - Schlendern garantiert.

Geschmack: Man möchte es am liebsten in einem Rutsch in den Mund schieben: Das Lachsbaguette im Rittergut. Cremig, herzhaft, knusprig. Und liegt auch nicht schwer im Magen. Obendrauf eine Waffel mit Apfelmus, und der Nachmittag ist gerettet. Der Glühwein in Pappbechern kann mit dem Marienberger in eigens kreierten Tassen allerdings nicht mithalten. Ohnehin gibt's auch in der Bergstadt nur wenig an den Leckereien auszusetzen. Bratwurst? Knackig, würzig. Linsen? Süß, sauer, deftig. Baumstriezel? Knusprig, zimtig.

Ambiente: Die Olbernhauer Buden sind verstreut auf die Grünthaler Straße und das Rittergutgelände. Abenteuerlich. Der Bummel wird zur Entdeckungstour, der Besucher schlendert vorbei an den Buden, die ab Fleischerei Richter aufgebaut sind, passiert das Reiterlein mit dem weihnachtlich eingerichteten Schaufenster, betritt das märchenhaft gestaltete Rittergut und kann sich dann in der kuschlig warmen Handwerkerschau umsehen. Dazu strömt - wie in Marienberg auch - überall Weihnachtsmusik in sanften Wellen aus den Boxen. Nur eines fehlt: eine Glühweinstube mit Kneipenatmosphäre. Damit kann sich Marienberg rühmen. Und mit weiteren gemütlichen Details - beispielsweise einem überdimensionalen Holzschlitten als Sitzbank.

Familienfreundlichkeit: In Olbernhau können sich Kinder auf

dem Karussell austoben und sich am Bühnenprogramm erfreuen, an den Wochenenden gibt es Märchenvorstellungen im Theater Variabel, am dritten Adventssonntag Rundfahrten mit einem Weihnachtsmann-Pferdeschlitten. In Marienberg wartet ebenfalls ein Karussell auf die Knirpse. Und nicht nur das. Jeden Tag wechselt das Kreativangebot in der Wichtelwerkstatt. Der Weihnachtsmann kommt täglich mit dem Sack Geschenke. An Wochenenden liest die Märchentante aus ihrem Buch. Das i-Tüpfelchen für die Kleinen: An vier Tagen beziehen Ziegen den Stall auf dem Markt.

Eisbahn: Die Olbernhauer Eisfläche wirkt mit ihren rund 250 Quadratmetern relativ klein. Aber wer kurz vor Ladenschluss, 19 Uhr, seine Runden dreht, kann sich frei entfalten, Tempo aufnehmen, für eine Weile den Kopf ausschalten. Und dabei spielt keine Rolle, ob es schneit, regnet oder hagelt: Die Zeltdecke ermöglicht eine trockene Trainingseinheit auf dem Eis - bei allen Wetterlagen. Überdacht ist die Eisarena in Marienberg zwar nicht. Dafür aber bedeutend größer. Und wenn die Kufen glühen, spielt das Wetter ohnehin keine Rolle. Plastikrobben zum Festhalten helfen auch ungeübten Schlittschuhfahrern, galant über das Eis zu gleiten.

Kosten: Nur zehn Euro in der Taschen, aber einen trinken wollen? In Olbernhau kein Problem. Glühwein gibt es ab 1,50 Euro, bei Preisaufschlag auch mit Schuss. Wer vorher eine ordentliche Grundlage mit Bratwurst schaffen will, ist an den preiswertesten Ständen schon mit 2,50 Euro dabei. Den ganzen Tag Schlittschuhlaufen macht bei günstigen 3,50 Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Kinder) doppelt Spaß. Günstig bis normal heißt es in Sachen Kosten in Marienberg. Auffällig: Es gibt keine einheitlichen Preise. Sparfüchse aufgepasst - den billigsten Glühwein gibt es ab 1,80 Euro, Bratwurst ab 2,20 Euro. Andere Speisen und Getränke unterscheiden sich beim Preis kaum von Weihnachtsmärkten in der Region. Für zwei Stunden Eislaufen sind 5 und ermäßigt 3 Euro fällig. Schlittschuhe können für 4 Euro ausgeliehen werden.