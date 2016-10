Wanderer trotzen Wetter bei "Freie Presse"-Tour

Zum ersten Mal ging es in den Röthenbacher Wald. Die meisten Teilnehmer hatten sich dabei für die große Wanderung über 14 Kilometer entschieden.

Von Matthias Degen

erschienen am 04.10.2016



BORSTENDORF. Die Wettervorhersage "bewölkt mit zum Teil heftigen Niederschlägen" hielt gestern echte Wanderfreunde nicht von der Teilnahme an der "Freien Presse"-Wanderung ab. Mit 161 Startern hatte Petrus das Feld der 20. Auflage jedoch stark dezimiert. Zwei Drittel von ihnen entschieden sich dennoch für den großen Kanten über 14 Kilometer mit Start und Ziel Floßmühle durch den Röthenbacher Wald zur Rast im Dorfgemeinschaftshaus Reifland. Von dort aus ging es für sie über die Saidenbachtalsperre zurück ins Flöhatal, in dem am Nachmittag sechs Bänke mit Skulpturen aus Textilbeton enthüllt wurden. Die Tippelfreunde der kürzeren Distanz mussten auf den Blick von der Staumauer verzichten.

Die Wanderer: Wer lange Wege hat, ist pünktlich. Aus Zwickau waren das Gitta und Heinz Laaß, die noch vor dem "Freie Presse"-Team am Festzelt auf ihre Stempelkarte warteten. Im Internet hatten sie von der Wanderung erfahren. "Wir wollten schon immer mal wieder ins Erzgebirge. Die Ankündigung hatte uns neugierig gemacht", so die passionierten Wanderfreunde. Der frühe Aufbruch war eine Vorsichtsmaßnahme. "Wir wussten nicht, wo Borstendorf liegt und wollten auf Nummer sicher gehen."

Nicht so weit wie die Zwickauer hatten es Anje und Silvio Knöfel. Mit ihren sechs Kindern waren die Zschopauer jedoch die mit Abstand größte Wanderfamilie. Während der acht Wochen alte Jeremia sich im Kinderwagen wenig vom Geschehen beeindruckt zeigte, durften Elisa (3) und Aaron (5) im Bollerwagen sitzen und wurden abwechselnd von ihren Geschwistern Judith (8), Noah (10) und der zwölfjährigen Hannah gezogen. Trotz Regen seien die Wanderwege problemlos begehbar gewesen, so die Teilnehmer nach der Tour.

Die Organisatoren: Die Geschäftsstellenleiterin Erzgebirge Anett Hofmann sowie die Mitarbeiterinnen des Zschopauer "Freie Presse"-Shops Yvonne Junghans und Susan Kemter sind ein eingespieltes Team. Seit fünf Jahren haben sie die Organisation in ihren Händen. Unterstützt wurden sie auch in diesem Jahr von Christel Rothamél. Die Borstendorfer Ortsvorsteherin zeichnete wieder für die Streckenführung und eine vorbildliche Ausschilderung verantwortlich. "Der Röthenbacher Wald, Reifland und die Talsperre sind schöne Flecken, an denen wir bislang noch nicht waren", begründete sie ihre Entscheidung.

Die Verpfleger: Mit Fettbemmen, Tee, Kaffee und Kuchen empfingen die Frauen vom Heimatverein Reifland die hungrigen Gäste auf halber Distanz in ihrem Dorfgemeinschaftshaus. "Tee und Schmalzbrote sind zur Wanderung eine Tradition", weiß Vereinsvorsitzende Ria Gorzize. Kaffee und der selbst gebackene Kuchen waren eine Überraschung, die von den Wanderfreunden dankbar angenommen wurden.

Belohnt wurden die Teilnehmer am Ziel nicht nur mit einem Kulturprogramm. Bei einer Tombola, an der alle Wanderlustigen teilnehmen konnten, ging der Hauptpreis an Wolfgang Schoehn aus Leubsdorf. Er kann sich auf ein verlängertes Wochenende für zwei Personen in einem Sonnenhotel freuen.