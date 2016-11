Warum Deutschneudorf eine Gasdruckanlage erhält

Kontrollstation wird zirka 130 mal 130 Quadratmeter groß - Vier Standorte im Gespräch

erschienen am 04.11.2016



Die Eugal (Europäische Gasanbindungsleitung) soll Gas von der Ostsee durch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen bis nach Tschechien liefern - auf einer Länge von rund 485 Kilometern. Gestern hat die Betreiberfirma Gascade im Deutschkatharinenberger Huthaus über das Projekt informiert. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Orte in der Region sind betroffen?

Nach jetzigem Stand verläuft die Eugal in weiten Teilen parallel zur Opal-Trasse, die bereits seit 2011 in Betrieb ist. In Mittelsachsen liegen Naundorf, Hilbersdorf, Nieder- und Oberbobritzsch sowie Mulda in der Nähe der Strecke. Ab Voigtsdorf würde die neue Pipeline einen anderen Weg nehmen - vorbei an Sayda, Neuhausen, Seiffen und Deutscheinsiedel. In Deutschneudorf entsteht laut Plan eine Gasdruckregelanlage.

Wo und warum wird die Anlage in Deutschneudorf platziert?

Bevor das Gas weiter nach Tschechien fließt, werden Druck und Qualität ein letztes Mal auf deutscher Seite kontrolliert und - falls nötig - in der Anlage reguliert. Derzeit sind vier Standorte für die rund 130 mal 130 Quadratmeter große Station im Gespräch. So bieten sich Plätze am Salzweg oder am Kupferweg an. Sowohl Gascade als auch die Gemeinde favorisieren jedoch zwei mögliche Standorte am Kupferweg nordöstlich vom Sportplatz. Das Areal hätte den Vorzug, das es verborgen im Wald liegt, relativ weit entfernt von Wohngebieten. Allerdings müssten Bäume gefällt werden.

Mit welchen Einschränkungen müssen Anwohner rechnen?

Während der Bauphase wird der Boden entlang der geplanten Route aufgerissen, Transporter könnten Schmutz in den Ort bringen. Die Leitung kommt etwa zwei Meter tief in die Erde. Anschließend wird das Gelände wieder renaturiert und bepflanzt. Die Trasse ist später nur anhand gelber Markierungen zu erkennen, Hecken verdecken die Sicht auf die Gasdruckregelanlage.

Welche Risiken bestehen?

Laut Gascade geht keine Gefahr von der Gasleitung aus. "Das Netz ist sicher", sagt Nicola Regensburger, eine Sprecherin des Unternehmens. Die Rohre bestehen aus massivem, aber biegsamen Stahl. Alle 10 bis 15 Kilometer sind Sicherheitsklappen installiert, die den Gasfluss im Notfall unterbrechen. Hubschrauber kontrollieren das Gebiet in zwei- bis dreiwöchigen Abständen, und Mitarbeiter in der Kasseler Zentrale überwachen das Netz 24 Stunden am Tag. Falls doch was passiert, soll ein Notfallplan sicherstellen, dass Einsatzkräfte innerhalb von Minuten eingreifen können.

Welche Vorteile ergeben sich für Anwohner?

Wenn die Eugal private oder kommunale Grundstücke kreuzt, erhalten die Besitzer entweder eine Entschädigung oder Gascade unterbreitet ein Kaufangebot. Neue Arbeitsplätze entstehen nicht, die Gasdruckregelanlage wird von Mitarbeitern in der Olbernhauer Verdichterstation gesteuert. Die Ingenieure von Gascade haben nach eigenen Angabe bereits Kontakt mit allen betroffenen Eigentümern in der Region aufgenommen.

Wann geht es los?

Mitte 2018 will Gascade mit den Bauarbeiten beginnen - wo und in welcher Reihenfolge ist noch offen. Ende 2019 - so der Plan - soll Gas durch die Eugal strömen.

Sind noch Änderungen möglich?

Derzeit prüft die Firma verschiedene Trassenvarianten. Anwohner, Kommunen und Behörden können sich bis Mitte 2018 an das Unternehmen wenden und Einwände äußern.

Ist die Gasleitung notwendig?

Der Bedarf an Erdgas in Tschechien, Polen und Österreich ist laut Gascade so hoch, dass neue Leitungen gebaut werden müssen. Bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas soll jährlich durch die Eugal fließen.

Wer bezahlt das Projekt?

Gascade stemmt das Vorhaben allein. George Wüstner, ein Firmensprecher, rechnet mit Kosten im "niedrigen einstelligen Milliardenbereich". (pc)