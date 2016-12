Warum sich Kliniken von Pharmafirmen sponsern lassen

Ärzte und Krankenhäuser im Erzgebirgskreis haben 2015 rund 100.000 Euro von der Industrie angenommen. Einen Interessenkonflikt sehen sie deswegen nicht.

Von Christoph Pengel

erschienen am 29.12.2016



ZSchopau/Annaberg-Buchholz/Stollberg. Wer wissen will, wie viel Geld sein Hausarzt 2015 von Pharmafirmen erhalten hat, der braucht nur einen Internetanschluss, ein paar Minuten Zeit und Glück: Eventuell taucht der Name in der Datenbank des Recherchenetzwerks Correctiv auf. Daraus geht hervor: 75 Ärzte, Krankenhäuser und andere Institutionen im Erzgebirgskreis haben im vergangenen Jahr rund 100.000 Euro von der Industrie angenommen.

Die Datenbank beruht auf eigenen Angaben der Firmen. Grundlage ist ein Transparenzkodex, auf den sich der Verband der forschenden Pharmaunternehmen und der Verein Freiwillige Selbstkontrolle 2014 geeinigt hatten. Allerdings gaben bundesweit nur 20.000 von 71.000 Ärzten ihre Namen und Adressen preis, das heißt: Nur jeder Dritte steht auf der Liste. Die Summen, die ins Erzgebirge flossen, sind im Vergleich mit anderen Regionen und Einrichtungen relativ klein. Allein die Charité in Berlin erhielt laut Correctiv eine Million Euro - zehnmal so viel wie alle erfassten Mediziner im Erzgebirge zusammen. Die meisten Ärzte nahmen demnach Summen im dreistelligen Bereich an.

Spitzenreiter bei Einzelpersonen im Landkreis ist ein Internist im Erzgebirgsklinikum Annaberg. Er bekam 9389 Euro. Zwar wollte er nicht persönlich mit der "Freien Presse" reden, aber der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Jürgen Prager, bestätigte die Zahl. Der Internist sei als Onkologe tätig, müsse sich auf Kongressen fortbilden, oft auch im Ausland. Mit dem Geld, so Prager, wurden Reisekosten und Teilnahmegebühren beglichen.

Einen Interessenkonflikt sieht Prager nicht. Kritiker solcher Zahlungen meinen hingegen, Ärzte würden ihre Unabhängigkeit verlieren, wenn sie Geld von Pharmaunternehmen erhalten. Correctiv bezieht sich auf eine Studie aus dem Jahr 2010, die einen konkreten Fall untersuchte: Ärzte, die an einem umstrittenen Medikament festhielten, hätten zuvor deutlich höhere Summen von der Herstellerfirma erhalten als ihre Kollegen.

Laut Prager werden die Mitarbeiter des Klinikums regelmäßig über Antikorruptionsrichtlinien aufgeklärt, zuletzt soll das im Juni passiert sein. Ärzte könnten Medikamente nicht auf eigene Faust, sondern nur in Abstimmung mit der Klinikleitung bestellen. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen rechtfertigt Zahlungen an Mediziner so: "Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Unternehmen ist unerlässlich für den Wissensaustausch und für die Entwicklung innovativer Arzneimittel", heißt es in einer Pressemitteilung vom Juni.

Neben weiteren Zahlungen an Ärzte erhielt das Erzgebirgsklinikum 12.365 Euro als Einrichtung. Der Löwenanteil, erzählt Prager, wurde verwendet, um Informationsveranstaltungen wie Impfseminare oder einen ADHS-Tag zu finanzieren. Referenten müssten bezahlt werden. Der Rest sei in den allgemeinen Betrieb und kleinere Anschaffungen geflossen. Für Prager wäre es in Ordnung, wenn alle Ärzte alle Zahlen veröffentlichen müssten. "Das dürfte kein Problem sein, wenn man kein schlechtes Gewissen hat", sagt er. "Es ist doch normal, dass Leistungen honoriert werden." Den Leistungsaspekt betont auch Knut Hinkel, Geschäftsführer des Klinikums Mittleres Erzgebirge. Dessen Häuser in Zschopau und Olbernhau bekamen zusammen rund 1500 Euro, die vor allem in Veranstaltungen investiert wurden, teils auch in Diensteisen und Fortbildungen, so Hinkel. Für die beteiligten Ärzte bedeute dies vor allem einen Mehraufwand, der über die normale Arbeitszeit hinausgeht. Sich daran zu bereichern, sei nicht möglich. "Alles geht über meinen Schreibtisch."

Einen Zusammenhang zwischen Pharmasponsoring und der Verschreibung von Medikamenten weist auch die Leitung des Stollberger Kreiskrankenhauses zurück. Zuwendungen in Höhe von 15.955 Euro wurden demnach unter anderem in Fortbildungen und Veranstaltungen wie Onkologie-Symposium und Diabetesabend gesteckt - "unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen".