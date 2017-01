Weiße Pracht bringt auch am Wochenende Freud und Leid

Während sich die Wintersportler über den vielen Schnee freuten, lief es für zahlreiche Autofahrer nicht gut. Und in Zschopau fiel eine Veranstaltung für Kinder aus.

Von Babette Zaumseil, Matthias Degen und Jens Uhlig

erschienen am 16.01.2017



Zschopau/Marienberg. Tief Egon hat nicht nur am Freitag ein Verkehrschaos ausgelöst. Das Wochenende war bestimmt von dem vielen Schnee, brachte sowohl Freud als auch Leid. So in Zschopau. Der Zettel an der Tür der Martin-Andersen-Nexö-Oberschule war eindeutig: Der Kindertobetag am Sonnabend fällt aus und zwar wegen des starken Wintereinbruchs. Dabei war der 40-Tonner der Geraer Firma Family-Adventure-Land am Freitag schon in der Stadt. "Aber wir kamen nicht auf den Schulhof", sagte gestern Peter Köllner. Zwar habe die Stadt Schnee weggeschoben, aber der Hof hätte vollkommen davon befreit sein müssen. "Und es hat ja auch immer wieder geschneit. Traurigerweise mussten wir die Veranstaltung absagen." Köllner hofft unterdessen, einen Ersatztermin zu finden, an dem sich die Kinder dann unter anderem auf Kletterburgen und Riesenrutschen vergnügen können.

Abgesagt wurden auch zwei Veranstaltungen in der Marienberger Baldauf-Villa. Diese sollten von Musikschülern und der hauseigenen Theatergruppe gestaltet werden.

Auf der B 174 hatten sich im Laufe des Freitags zahlreiche Lkw gestaut. Und auch am Abend war die Schlange lang - eine Autofahrerin zählte allein zwischen Chemnitz und Heinzebank 182 Laster. Das Technische Hilfswerk rückte zur Heinzebank aus und unterstützte die Polizei bei den Sperrungen. Zudem half es einem Lkw-Fahrer mit Diesel aus: Er hätte sonst die Standheizung nicht betreiben können.

Wintersportler nutzten das Wochenende etwa für Langlauftouren. So wie die Chemnitzer Anett und Frank Uhlig. Sie fuhren durch den verschneiten Bornwald - eine Tour, die sie seit 20 Jahren unternehmen. Nicht immer kamen Ausflügler dort an, wo sie wollten. Schon bei der Parkplatzsuche endete beispielsweise der Winterspaziergang für ein Ehepaar in Krumhermersdorf im Straßengraben. Trotz Allradantrieb und der Hilfe eines anderen Autofahrers musste nach einem Abschleppdienst gerufen werden, um das Fahrzeug aus seiner misslichen Lage zu befreien.