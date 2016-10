WeiÃŸe Westen fÃ¼r mehr Sicherheit

Weiße Westen für mehr Sicherheit

Notarztwagen im Erzgebirgskreis haben inzwischen hieb- und stichwaffensichere Bekleidung an Bord. Gebraucht wurde sie offenbar noch nicht. Aber die Helfer geraten immer häufiger in brenzlige Situationen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 10.10.2016



Zschopau/Marienberg. Überwiegend als positives Signal werten die Rettungskräfte im Erzgebirgskreis die Ausstattung von Notarzt-Autos mit hieb- und stichwaffensicheren Westen. "Die Kollegen sind froh, dass auch einmal etwas für ihre Sicherheit getan wird", sagt Stephan Gundel, Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Mittleres Erzgebirge. Die Westen sollen die Helfer vor allem vor Angriffen mit Hieb- und Stichwaffen schützen. In minimalem Umfang sieht Poul Kaminski vom Rettungszweckverband zudem einen Schutz vor kleinkalibrigen Geschossen. Im Frühjahr wurden alle Notarztwagen im Erzgebirge und in Chemnitz mit jeweils vier solcher Westen ausgestattet. "Bislang sind uns glücklicherweise keine Fälle bekannt, bei denen sie zum Einsatz kamen", sagt Kaminski.

Dass es nicht dabei bleiben wird, lässt die tägliche Praxis vermuten. Jederzeit können die Helfer in gefährliche Situationen geraten. "Etwa, wenn sie in eine Schlägerei kommen oder in Unterkünften von Asylbewerbern Verletzte versorgen müssen. Wir verstehen kein Arabisch. Da hat man keinen Überblick, wer zu wem gehört. Es ist auch schon passiert, dass wir eine Waffe vor die Nase gehalten bekommen", nennt Stephan Gundel Beispiele. Für die Rettungskräfte gelte indes weiter der Grundsatz, Gefahren im Dienst zu vermeiden. "Das wird auch so bleiben. Die Westen an Bord zu haben, heißt nicht, dass wir uns jetzt mehr in Gefahr begeben. Wir sind froh, wenn wir sie nicht brauchen", sagt der Rettungsdienstleiter.

Auch der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Annaberg-Buchholz, Heiko Haase, sieht die Notwendigkeit, Schutzwesten mitzuführen. Die Mitarbeiter hätten die Nachricht dankbar aufgenommen. Zumal Haase ein "wesentlich gestiegenes Eskalationspotenzial" bei Rettungseinsätzen beklagt. Seine Kollegen seien schon mehrfach in Auseinandersetzungen geraten, bei denen sie den Schutz hätten gut gebrauchen können - zum Beispiel, wenn die Einsätze im Zusammenhang mit Beschaffungskriminalität stehen.

Eine Vorschrift, wann die Schutzwesten anzulegen sind, gibt es nicht. Die Rettungskräfte können freiwillig darüber entscheiden. "Wir wollen keine Ängste schüren oder Gegner des Rettungsdienstes provozieren", erklärt Kaminski. Deshalb sind die Westen auch so unauffällig wie möglich. Sie sehen weiß aus und werden unter der Jacke getragen.

Mitunter kommen die Retter in Situationen, bei denen ihnen gar keine Zeit bleibt, eine Weste anzulegen. "Meistens ergeben sich Gefährdungen aus einem Standard-Einsatz heraus. Wir werden zu einem häuslichen Notfall gerufen und geraten unverhofft in eine aufgeheizte, alkoholisierte Menge, die im Garten feiert", nennt Danny Uhlmann, der stellvertretende Rettungsdienstleiter beim DRK Aue-Schwarzenberg, ein Beispiel. Grundsätzlich hält er aber die Sicherheitsausstattung für sinnvoll. "Wir empfehlen, die Westen bei größeren Einsätzen mit erwarteten Gefährdungspotenzial anzulegen, zum Beispiel bei gemeldeten Schießereien." Uhlmann ist bislang aber noch kein derartiger Fall im Bereich Aue-Schwarzenberg bekannt.

Der Anschaffung der Schutzwesten war ein monatelanger Streit vorausgegangen, ob die Rettungskräfte mehr Selbstschutz haben sollten. Im vergangenen Jahr wurde der Fall des Chemnitzer Notarztes Thomas Morgner bekannt. Als er im Juli nachts zu einem Einsatz in die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Chemnitz-Ebersdorf geschickt wurde, bat er um Schutzwesten. Weil das nicht möglich war, lehnte Morgner den Einsatz ab und verständigte sich stattdessen mit der Leitstelle, ein Fahrzeug der Chemnitzer Berufsfeuerwehr zu schicken. Die hat ihre Notarztwagen längst eigenverantwortlich mit Schutzwesten ausgerüstet. Ein Verfahren gegen Morgner unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. (mit gt/uk)