Wenn der Bademeister abtaucht: Saison endet trotz Sonnenschein

Wo kann man sich Mitte September noch in die Fluten stürzen? Viele Freibäder haben geschlossen, legale Möglichkeiten sind rar gesät in der Region.

Von Georg Müller und Ulrike Abraham

erschienen am 15.09.2016



marienberg. Hohe Temperaturen, Sonne satt, schönstes Badewetter, und dennoch muss heute vielerorts auf die kühle Erfrischung verzichtet werden. Denn ein großer Teil der Bäder hat schon geschlossen. So standen in den vergangenen Tagen auch am Marienberger Rätzteich die Besucher vor verschlossenem Tor.

Die Ausgesperrten äußern unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook ihren Unmut: "Gefühlt erleben wir gerade die wärmsten Tage des Sommers, aber die Stadt Marienberg bekommt das offenbar nicht mit und sperrt das Bad und damit ... mehrere Badegäste aus." Andere sehen das ganz ähnlich. Sie fragen sich zudem, warum nicht auf eigene Gefahr gebadet werden kann.

Betreiber des Bades sind die Stadtwerke Marienberg. Deren Sprecher Stephan Baier verweist darauf, dass angesichts des schönen Wetters die diesjährige Saison bis "in den September hinein ausgedehnt" wurde. "Dass sich der Spätsommer noch einmal mit derart hohen Temperaturen zurückmeldet, war nicht vorhersehbar und so mangelt es aktuell am notwendigen Personal." Laut Baier verzichteten die Mitarbeiter des Rätzteiches während der Saison auf jeglichen Urlaub. Dieser werde nun nachgeholt.

Und Baden auf eigene Gefahr? Zwar habe es vor Jahren eine stillschweigende Duldung gegeben, sagt Stephan Baier. Den neuerlichen Vorstößen erteilt er jedoch eine Absage. Denn inzwischen wird mit dem Thema deutlich strenger umgegangen. Zum einen gebe es außerhalb der Öffnungszeiten keine Badeaufsicht, so der Sprecher. "Ohne qualifiziertes Personal und ausgebildete Rettungsschwimmer wäre die Gefahr von Unfällen zu hoch und nicht zu verantworten. Als Betreiber obliegt den Stadtwerken Marienberg die Haftung für Schäden an Leib und Leben, wenn das Gelände nicht vor unbefugtem Zutritt gesichert ist." Zum anderen stehen diverse Wasseraufbereitungsmaßnahmen an. "Während dieser Zeit ist schon allein aus Gründen des Gesundheitsschutzes kein Badebetrieb möglich."

Und wie steht es mit Naturgewässern in der Region? Das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz nennt für den Erzgebirgskreis nur zwei offizielle Badegewässer: Nur dort wird regelmäßig die Wasserqualität kontrolliert, es gibt eine Badeaufsicht. Am Greifenbach-Stauweiher endet die Saison am 30. September, hieß es von Seiten des Betreibers. Baden auf eigene Gefahr wird geduldet: Das Gelände ist nicht umzäunt. Um den Schneeberger Filzteich hingegen verläuft ein Zaun. Der soll in der Hauptsache nicht Badende fernhalten, sondern Tretboote und Anlagen schützen, erklärt Badebetriebsleiter Thomas Sanftmut. Morgen endet die Saison.

Wo ansonsten legal gebadet werden darf, können die zuständigen Behörden nicht pauschal beantworten. Das hängt vor allem von Eigentümer und Haftungsverhältnissen ab. Meist warnt ohnehin ein Schild. Klar ist: Baden im Naturschutzgebiet ist verboten. Das betrifft beispielsweise den Schwarzen Teich bei Elterlein. Der war vor allem bei FKK-Anhängern beliebt. "Trotzdem baden dort Leute", sagt Dagmar Arendt von der Stadtverwaltung. "Doch wo kein Kläger ..." Das gilt auch für einen anderen Schwarzen Teich: den zwischen Auerbach und Gelenau. Dort herrschte gestern Hochbetrieb. "Baden auf eigene Gefahr", warnt ein Schild des Eigentümers. Immerhin.