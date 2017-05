Windkraftfirma plant neue Mega-Anlagen

In bis zu 170 Metern Höhe könnte einmal nahe Pfaffroda-Schönfeld und Dittmannsdorf Strom erzeugt werden. Im Ort wird das Schlimmste befürchtet. Doch noch ist nichts entschieden.

Von Georg Müller

erschienen am 27.05.2017



Pfaffroda. Die Flügel sollen sich einmal in bis zu 170 Metern Höhe drehen. Damit würden die Winkraftanlagen mindestens 230 Meter in den Himmel ragen und mit Abstand die höchsten Bauwerke der Region sein. Selbst die bei Hilmersdorf stehende Anlage wäre kleiner, ihre Nabenhöhe misst 135 Meter. Ob die Mega-Anlagen bei Pfaffroda-Schönfeld und Dittmannsdorf je Wirklichkeit werden, ist zwar offen. Doch der Anbieter bringt sich so wie andere Unternehmen längst in Stellung.

"Die Windenergiefirmen rennen uns das Haus ein", sagte Kathrin Matthes, die in dem Gebiet Flächen besitzt. "Diese Leute kommen immer wieder." Andere Pfaffrodaer äußerten sich am Montagabend während der Einwohnerversammlung im Gasthof Dittmannsdorf ähnlich. Im Vorfeld war beklagt worden, dass die Grundstücksbesitzer angelogen würden, damit sie Flächen für den Windradbau bereitstellen. So sei behauptet worden, ihr Nachbar habe zugestimmt, betonte Kathrin Matthes: "Als ich ihn danach fragte, sagte er, dass das nicht stimmt."

Einer, der ebenfalls kaum noch Ruhe hat, ist Tino Börner. Auch er wies schon mehrfach die Mitarbeiter von Windenergie-Firmen ab. Die Frage, wie viel Geld die Familie - die Flächen gehören Tino Börners Mutter - für das Verpachten bekommen würde, kann er nicht beantworten. Zu schwammig und kompliziert seien die Vorverträge formuliert. "Freien Presse" liegt das Dutzende Seiten lange Dokument des Anbieters Ostwind vor. Aus diesem geht die Höhe der geplanten Bauwerke hervor.

Während die Nabenhöhe mit bis zu 170 Metern Höhe angegeben ist, wird die Leistung auf 5 Megawatt beziffert. Mit jeder Anlage ließen sich je nach Typ mehrere Tausend Haushalte mit Strom versorgen. Zur geplanten Anzahl der Windräder sowie zur genauen Höhe möchte sich das Unternehmen, das bei der Einwohnerversammlung nicht zugegen war, auf Nachfrage nicht äußern. Sprecher Christoph Markl-Meider: "Wir gehen nicht auf Vertragsinhalte ein." Es gebe ohnehin noch keinen gültigen neuen Regionalplan, der das Gebiet ausweist.

Genau dies betonte auch Jens Uhlig vom Planungsverband Chemnitz. Der Plan liege derzeit nur als Entwurf vor. Im Zuge der Anhörungen seien allein zur Windkraft rund 4000 Bürgerstimmen eingegangen. Entsprechend aufwändig ist die Abwägung. Besonders der Tierschutz stehe im Fokus. Die Sachlage sei kompliziert, betonte Uhlig: "Wir haben uns juristischen Beistand geholt." Er hofft, dass das Schriftstück, das in Südwestsachsen auch zahlreiche andere Windgebiete ausweisen soll, im Jahr 2018 beschlossen und im Jahr 2019 genehmigt wird. Uhlig geht davon aus, dass es anschließend Klagen gibt. Entweder von Windenergiefirmen, die mehr Flächen für den Bau von Windrädern wollen, oder von Bürgern, die sich benachteiligt fühlen. "Beim Thema Windkraft hast du keine Freunde, sondern nur Feinde", sagte er. Zwar seien die Menschen für erneuerbare Energien, aber niemand wolle sie vor der eigenen Haustür.

Michael Rudolph von der Bürgerinitiative Gegenwind Pfaffroda erklärte, dass der Ort schon jetzt vergleichsweise viele Anlagen aufweise. Künftig könnte sich dies noch verstärken. Besonders die anvisierten Mega-Windräder sieht er kritisch: "Das sprengt jeden möglichen Rahmen. Wir werden massiv unter den Auswirkungen zu leiden haben." Als Beispiel nannte Rudolph den Lärm, der bei entsprechenden Windverhältnissen zu den Wohnhäusern getragen werde.

In einem sind sich die Grundstücksbesitzer einig: Wenn niemand Flächen bereitstellt, kann auch kein Windrad gebaut werden. Für Kathrin Matthes steht fest: Sie gibt keinesfalls Land ab. Auch Tino Börner will seine Flächen nicht an die Firmen verpachten: "Obwohl wir das Geld gut gebrauchen könnten."

Ostwind hat unterdessen ein neues Angebot unterbreitet. Das Unternehmen schlägt ein Poolvergütungsmodell vor. "Dahinter steckt die Idee, die Pachten so aufzuteilen, dass alle Eigentümer der im Windgebiet liegenden Flächen von einem Windprojekt profitieren", erklärte Markl-Meider. "Auch wenn auf ihrem Grundstück unmittelbar keine Windkraftanlage oder Teile der Infrastruktur errichtet werden."