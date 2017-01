Winterdienst - Schwere Technik verbannt Schnee

erschienen am 18.01.2017



Zschopau/Marienberg. Nach tagelangen Schneefällen ist die Parksituation in vielen Kommunen prekär. Auf Straßen und Fußwegen türmen sich Schneeberge. Für den Abtransport wurden in Marienberg schon am Montag Teile der Innenstadt gesperrt. In Zschopau hat der städtische Bauhof gestern die in der vergangenen Woche begonnenen Arbeiten fortgesetzt, sagte Oberbürgermeister Arne Sigmund. Für den Abtransport des Schnees aus den Ortslagen Zschopau und Krumhermersdorf sei zusätzlich von Dienstag bis vorerst Freitag eine Firma beauftragt worden. Auch in Olbernhau und Zöblitz ist mit dem Schneetransport begonnen worden. (mik)