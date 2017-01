"Wir bereiten uns intensiv auf Einsatz im Baltikum vor"

Kommandeur Thorsten Gensler begründet Stationierung von etwa 300 Marienberger Jägern in Litauen

erschienen am 21.01.2017



Marienberger Soldaten unterstützen die Nato in Litauen. Im Internet spaltet die Nachricht von "Freie Presse" die Leser. Thorsten Gensler, Kommandeur des Panzergrenadierbataillons, verteidigt den Einsatz. Außerdem spricht er im Interview mit Patrick Herrl über die wachsende Bedrohung durch Russland.

"Freie Presse": Wann beginnt der Auslandseinsatz der Marienberger Jäger in Litauen?

Thorsten Gensler: Im Sommer dieses Jahres. Wir werden rund 300 Soldaten für etwa sechs Monate verlegen und diese Aufgabe in Rukla verstärkt durch niederländische, norwegische und belgische Kräfte wahrnehmen.

Warum ist das notwendig?

Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland 2014 sowie dessen aktive Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine haben die sicherheitspolitische Lage in Europa grundsätzlich verändert.

Inwieweit verändert?

Russland hat damit die europäische Friedensordnung in Frage gestellt und deutlich gemacht, dass es wieder bereit ist, Krieg als Mittel zur Durchsetzung seiner politischen Interessen anzuwenden. Russland wendet sich mehr und mehr von einer engen Partnerschaft mit dem Westen ab, sieht offensichtlich in der Nato und scheinbar in der Verbreitung westlicher Werte, insbesondere von Freiheit und Demokratie, eine zunehmende Bedrohung. Mit hybrider Kriegsführung, dem Einsatz von Geheimdiensten, gezielter Desinformation, Propaganda, Cyberangriffen, wirtschaftlichem und diplomatischem Druck sowie dem bewussten Schüren von Unruhen und Aufständen sollen Konflikte verschärft und fragile Staaten geschaffen werden.

Also ist der Ukraine-Konflikt nur die Spitze des Eisbergs?

Mit ihm hat sich die Bedrohungswahrnehmung innerhalb der Nato entscheidend verändert. Insbesondere die baltischen Bündnisstaaten fühlen sich zunehmend bedroht. Ähnlich wie in der Ostukraine leben auch in Estland und Lettland jeweils russische Minderheiten. Deren vermeintliches Schutzbedürfnis könnte Russland als Vorwand für ein militärisches Eingreifen dienen. Auf dem Nato-Gipfel im Juli 2016 in Warschau wurde daher beschlossen, in Osteuropa verstärkt Präsenz zu zeigen und vier multinationale Gefechtsverbände nach Lettland, Estland, Litauen und Polen zu verlegen.

Russland hingegen verurteilt den Gipfel, fühlt sich provoziert. Stimmt es, dass mit der Verlegung der Nato-Kräfte gegen bestehende Vereinbarungen mit Russland verstoßen wird?

Das kann man so nicht sagen. Die Nato hatte zehn Jahre lang keinen Bedarf für die Verlegung von Kräften gesehen. Russland wurde nicht als Bedrohung, sondern als Partner wahrgenommen. Mit der gewaltsamen Annexion der Krim wurde die Sicherheitslage jedoch einseitig durch Russland verändert. Erst diese Aggression Russlands führte zu einer rein defensiven Reaktion der Nato.

Was heißt rein defensiv, obwohl im Osten aufgerüstet wird?

Die Verlegung stellt weder eine Aufrüstung noch feste Stationierung dar, da die betroffenen Einheiten in einem bestimmten Rhythmus mit ihrem Personal und Großgerät rotieren, das heißt sie werden in regelmäßigen Abständen ausgetauscht.

Und der Vorwurf der Provokation und Bedrohung durch die Nato?

Der ist schon aufgrund des geringen Umfanges der Verstärkungskräfte nicht haltbar. Außerdem führt Russland mit seinen Verbündeten regelmäßig Übungen an seinen Westgrenzen durch, an denen ein Vielfaches im Vergleich zu den Nato-Kräften eingesetzt ist.

Wie stehen Sie zu den Vorwürfen?

Ziel dieser Vorwürfe ist eindeutig die Schwächung der Nato. Daher gilt es für uns alle, wachsam zu bleiben, wenn wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Interessen schützen wollen. Denn nur im Rahmen der Nato und gemeinsam mit den USA kann Deutschland seine offene Gesellschaft schützen.

Zurück zu Marienberg: Welche Aufgaben erwartet die Jäger in der ersten Jahreshälfte vor dem Einsatz in Litauen?

Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, uns intensiv und akribisch auf den Einsatz im Baltikum vorzubereiten.

Wie steht es um die Wertschätzung der Erzgebirgskaserne in der Bevölkerung?

Zum Tag der offenen Tür kamen im vergangenen Jahr zwischen 5000 und 6000 Besucher. Trotz widriger Witterungsbedingungen. Das verdeutlicht die hohe Wertschätzung der Bevölkerung und das Interesse an ihren Marienberger Jägern. Ich persönlich habe den Standort und die hervorragende Integration unserer Soldaten in den vergangenen 18 Monaten schätzen gelernt.