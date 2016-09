Wolkensteiner Ortsteil darf sich ab jetzt Heilbad nennen

Neben Bad Schlema besitzt Warmbad als zweiter Ort im Landkreis das Prädikat. Die daran geknüpften Erwartungen sind hoch: mehr Besucher und weitere Investoren.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 30.09.2016



Warmbad. Der Wolkensteiner Ortsteil Warmbad ist offiziell befördert worden: vom "Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb" zum "Heilbad". Dem Antrag der Stadt Wolkenstein hat der sächsische Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das teilte gestern das sächsische Wirtschaftsministerium mit. Neben Bad Schlema ist Warmbad damit das zweite Heilbad im Erzgebirgskreis.

Der Verleihung des Prädikats war ein mehrere Monate dauerndes Verfahren vorausgegangen. Auf eigene Kosten ließ die Stadt zahlreiche Gutachten erstellen, unter anderem zu klimatischen und lufthygienischen Bedingungen. Ebenso war ein Schallgutachten anzufertigen. Die Unterlagen wurden im Ministerium eingereicht und dort geprüft.

Seit Dezember 1997 ist Warmbad ein "Ort mit Heilquellenkurbetrieb" und war damals der erste neu prädikatisierte Kurort Sachsens. Warmbad verfügt über die älteste und wärmste Heilquelle Sachsens: Sie wurde schon im 14. Jahrhundert im Zuge des Erzbergbaus entdeckt.

2015 hatte der Wolkensteiner Stadtrat beschlossen, einen Antrag auf das höhere Prädikat zu stellen. Die nötigen Voraussetzungen waren gegeben, begründete damals Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing: So seien Verunreinigungen durch die Landwirtschaft aus früherer Zeit mittlerweile ausgewaschen, dem Wasser aus der Heilquelle könne nun der Arzneimittelstatus zuerkannt werden. Heilbäder müssen über ein natürlich vorkommendes Heilwasser oder Heilgas verfügen, außerdem über leistungsfähige Kureinrichtungen zur Anwendung dieser Heilmittel.

Das Heilwasser in Warmbad eigne sich zur Vorbeugung und Behandlung von Rheuma, Herzkreislauferkrankungen und Durchblutungsstörungen, erklärt Jens Jungmann von der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums. Bürgermeister Liebing zeigte sich gestern erfreut über den positiven Bescheid: "Diese Aufwertung ist eine schöne Anerkennung der Arbeit, die alle Beteiligten geleistet haben." Damit meint er auch das funktionierende Zusammenspiel der Kurbetriebe und Gastronomen im Ort in den Jahren zuvor. "Das hat alles gepasst, sonst hätten wir uns gar nicht bewerben brauchen." Er hoffe, so Liebing weiter, dass der Status als Heilbad Warmbad überregional ins Gespräch bringe und Investoren anlocke, die den noch vorhandenen Leerstand nutzen wollen.

Knut Hinkel, Geschäftsführer des Kur- und Gesundheitszentrums, verspricht sich von dem Prädikat ein Besucher-Plus. Neben den Gästen, die das Erzgebirge kennenlernen wollen, erwartet er nun ein weiteres Klientel, das auf die Qualitätskriterien eines Heilbades Wert legt. Im vergangenen Jahr hatte die Silber-Therme rund 200.000 Gäste - knapp 20.000 mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen Besucher aus dem benachbarten Hotel. (mit mik/smu)