Zehn Jahre nach Kyrill: Die Wunden heilen

Auf den Tag vor zehn Jahren ist das Erzgebirge von einem gewaltigen Orkan heimgesucht worden. Dort, wo der Sturm Kahlflächen hinterließ, sind heute zum Beispiel drei Meter hohe Buchen und bis zu sechs Meter hohe Fichten zu finden.

Von Mike Baldauf

erschienen am 18.01.2017



Zschopau/Marienberg. An den 18. Januar 2007 kann sich Mischa Schubert noch gut erinnern. Schon Tage zuvor hatten Meteorologen gewarnt, Kyrill könne der schlimmste Sturm seit Jahren werden. Die Karte der Unwetterzentrale Deutschland war violett eingefärbt - gleichbedeutend mit Warnung vor extrem starkem Unwetter. "Unsere Waldarbeiter waren an dem Tag draußen. Sie haben zwei, drei Bäume weggeräumt. Zu der Zeit ahnten wir ja nicht, wie sich alles entwickelt", erzählt der Borstendorfer Revierleiter. Abends habe er aus sicherer Entfernung verfolgt, wie die Bäume umflogen. "Ich hatte keine Ruhe und musste sehen, was da draußen passiert", sagt Mischa Schubert.

Sein Revier - insbesondere der Röthenbacher Wald - hatte im Forstbezirk Marienberg am meisten unter Kyrill gelitten, wie sich später herausstellen sollte. 94.000 Festmeter Schadholz - ein Festmeter entspricht etwa einem Kubikmeter - registrierte der Staatsbetrieb damals im Landes-, 55.000 Festmeter im Privat- und Körperschaftswald. Davon entfielen allein 18.000 Festmeter auf das Borstendorfer Revier.

Etwa fünf Monate dauerte es, die umgeworfenen und abgebrochenen Bäume im Borstendorfer Revier aufzuarbeiten. "Zum Glück hatten wir gerade einen Holzerntebetrieb im Revier, den wir länger verpflichten konnten", erinnert sich Schubert. Dessen Mitarbeiter und die vier Sachsenforst-Waldarbeiter sollten die folgenden Monate alle Hände voll zu tun bekommen.

Zehn Jahre später gibt es im Röthenbacher Wald immer noch ein paar größere kahle Stellen an der Reifländer Straße. Kleinere Schadflächen seien inzwischen gut verwachsen, sagt Schubert. Die nach Kyrill gepflanzten Buchen haben mittlerweile eine Höhe von drei Metern erreicht. Die neuen Fichten ragen fünf bis sechs Meter in die Höhe.

Viele der damals umgefallenen Fichten sind durch andere Baumarten ersetzt worden - neben Rotbuchen etwa auch Ahorn und Weißtanne. Kyrill habe letztlich dazu beigetragen, den Waldumbau weiter zu beschleunigen, sagt Schubert. Darunter ist ein langjähriges Programm des Sachsenforstes zu verstehen, die bislang vorherrschende Fichten-Monokultur in einen Mischwaldbestand umzuwandeln. Der soll unter anderem den künftigen Herausforderungen des Klimawandels besser gewachsen sein. Für die Vitalität des Erzgebirgswaldes spricht zugleich, dass der Wald, bezogen auf den Forstbezirk Marienberg, weiter an Masse gewinnt, obwohl in den vergangenen Jahren der Holzeinschlag intensiviert wurde. "Bedingt durch die fortschreitende Erholung der Wälder, liegt dieser inzwischen über dem Niveau von 2007", sagt Thomas Köhler, Mitarbeiter der Forstbezirksverwaltung Marienberg. Ausgehend von den Zuwachsraten, werde die zu schlagende Holzmenge weiter wachsen. Köhler: "Der Zuwachs ist über viele Jahre hinweg unterschätzt worden." Abgesehen von Kyrill und dem großflächigen Schneebruch im Jahr 2011 habe es kaum Katastrophen gegeben, die dem Wald geschadet hätten.