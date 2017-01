Zschopauer Tor - Wahrzeichen erstrahlt in neuem Glanz

Die Außenarbeiten am Marienberger Denkmal samt Stadtmauer sind größtenteils abgeschlossen. 2017 soll die Verjüngungskur im Torgebäude weitergehen. Allerdings gibt es ein Problem.

Von Patrick herrl

erschienen am 11.01.2017



Marienberg. Die alte Schönheit des Zschopauer Tores erstrahlt in neuem Glanz. Reichlich 450.000 Euro investiert die Stadt Marienberg in die Restaurierung des Denkmals inklusive der Stadtmauer. Dank des städtebaulichen Denkmalschutzes wird das Vorhaben mit 80 Prozent gefördert. Seit wenigen Wochen können auch wieder Fußgänger und Autofahrer die beiden Torbögen als Durchgang und -fahrt benutzen. Die Wege waren seit Monaten gesperrt. Handwerker müssen in diesem Jahr allerdings nochmals Hand anlegen. Vor allem im Inneren des Torgebäudes. Jedoch bereitet die Vergabe der Tischlerarbeiten aktuell noch Sorgen.

Ein Großteil der bisherigen Arbeiten fiel auf das Zschopauer Tor. Oberbürgermeister André Heinrich (parteilos) setzte dabei den letzten Sandsteinblock am äußeren Torbogen gemeinsam mit Karsten Gläßer von der ausführenden Steinmetzwerkstatt ein. Anschließend wurde das Herzstück der Anlage noch verfugt und sandgestrahlt. Das Herausnehmen von Teilen des Entlastungsbogens war übrigens geplant und technisch bedingt notwendig, betont Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer. Außerdem verschönerten die Arbeiter Außenwände, Fenster und Türen am Zschopauer Tor.

Parallel wurden auch die Mauerabschnitte ober- und unterhalb des Torgebäudes saniert, die angebauten Garagen weggerissen, die Besitzer entschädigt. Für die Verjüngung der Außenansicht musste das Mauerwerk zunächst gereinigt, kaputte Natursteine ersetzt und anschließend alles neu verfugt werden.

Besonders herausfordernd waren die Aufgaben am Schlauchturm. Denn der drohte zu kippen, sagte Harald Oßmann, der zuständige Architekt, vor Baubeginn am Schlauchturm. "Er wurde durch den Einbau einer Betonplombe im Inneren und durch Sicherungsanker entsprechend gesichert", ergänzt Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer. Arbeiter besserten das Fundament aus, ersetzten fehlende Natursteine und Holzelemente.

Bereits in diesem Monat könnte die behutsame Innensanierung im Torgebäude beginnen - angelehnt an die historische Ansicht. In der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses sollten dafür die Tischlerarbeiten vergeben werden. Stadtchef André Heinrich (parteilos) musste den Tagesordnungspunkt jedoch zurückziehen: "Auf Empfehlung des Planers." Denn das günstigste Angebot der bei der Ausschreibung teilnehmenden Firmen lag bei 30.000 Euro. Geplant war jedoch, lediglich 18.000 Euro für die Tischlerarbeiten auszugeben. Aufgrund der zu großen Kostenüberschreitung wird die Bauleistung neu ausgeschrieben und der Bieterbereich erweitert, sagt Heinrich.

Im Torgebäude erhält der Fußboden im Erdgeschoss neue Dielen. Die Elektrik wird erneuert, die alten Nischen werden wieder freigelegt und die Wände frisch gestri- chen. Neben der Sanierung des Inneren des Torgebäudes soll in diesem Jahr noch die Außenfassade des Schnitzerheims auf Vordermann gebracht werden. Damit sei die Restaurierung des Denkmals komplett, sagt Stadtsprecherin Clausnitzer. Sie geht aktuell davon aus, dass die Verschönerungskur voraussichtlich im Mai abgeschlossen werden kann.