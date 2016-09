ZusammenstoÃŸ: Zwei Tote bei Flugfest in GroÃŸrÃ¼ckerswalde

Zusammenstoß: Zwei Tote bei Flugfest in Großrückerswalde

erschienen am 10.09.2016



Großrückerswalde. Bei einem Flugzeugabsturz beim Flugfest des Fliegerclubs Großrückerswalde sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigte, stießen zwei Maschinen in der Luft zusammen. Eines der Flugzeuge stürzte daraufhin auf ein Feld, das zweite konnte unversehrt landen. Zuschauer wurden offenbar nicht verletzt. Im Rahmen des Tages der offenen Tür hatten Besucher die Möglichkeit an Gästeflügen teilzunehmen.

Bereits am Freitagabend war es in der Region zu einem Flugunglück gekommen. Ein Ultraleichtflugzeug musste im Hartensteiner Ortsteil Zschocken auf einem Feld notlanden und ging in Flammen auf. Der 40-jährige Pilot konnte das Cockpit unverletzt verlassen. (fp)