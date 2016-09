Zwei LÃ¤nder, eine Landschaft und die Kunst

Zwei Länder, eine Landschaft und die Kunst

Eine Ausstellung im tschechischen Most zeigt Werke aus dem Erzgebirge. Erstaunlich viele Künstler sind hier zuhause: Was treibt sie aus der Stadt aufs Land?

Von Ulrike Abraham

erschienen am 09.09.2016



Marienberg/Most. Für Besucher schaltet der Pförtner das Licht im Keller ein. Stufen führen hinab in ein Gewölbe, Säulen stützen die Decke. An den Wänden, um die Säulen - Gemälde, Skulpturen. Unter der Kirche in Most, wo eigentlich die Krypta sein sollte, sind Werke von Künstlern aus dem Erzgebirge versammelt. Die Ausstellung in der Galerie der Bildenden Kunst im Souterrain der Maria-Himmelfahrt-Kirche zeigt eine "geballte Ladung an Künstlern", so beschreibt es Constanze Ulbricht.

47 Künstler sind es. Das habe es in der Form noch nicht gegeben, sagt Constanze Ulbrich. Die Leiterin der Marienberger Baldauf-Villa ist Mitorganisatorin der Ausstellung mit dem Namen "Grenzweg". Einen Querschnitt soll sie zeigen von dem, was im Erzgebirge gemacht wird. Die Kunst vom Land wirkt so gar nicht ländlich: Von den Skulpturen des 2013 verstorbenen Bildhauers Fritz Böhme über Porträts der Burkhardtsdorferin Mechthild Pöhler, Landschaften von Roland Buschmann, die an Karl Schmidt-Rottluff erinnern, bis zur Gesellschaftskritik des Augustusburger Grafikers Uwe Schwarz. Die Anzahl an Künstlern, die im Erzgebirge leben, mag erstaunen - oder nicht. Manche brauchen Raum, sagt Constanze Ulbricht. Und den gibt es: 190 Menschen leben auf einem Quadratkilometer, in Chemnitz sind es 1125. Zusammen mit dem Leiter der Galerie Petr Svoboda hat Constanze Ulbricht die Maler, Grafiker, Bildhauer zuhause besucht, die Werke für die Ausstellung ausgewählt. Abgelegen wohnten manche, erzählt sie: Einer in einem idyllischen Tal an der Mulde, zu einem anderen habe sie sich dreimal verfahren, trotz Navi.

In einem Arme-Leute-Haus im Schwarzwassertal leben Hanna und Ralf Siebenborn - so ihre eigenen Worte. Vor ein paar Jahren sind sie von Chemnitz aufs Land gezogen, wollen ihren Ruhestand genießen. Ab und zu nehmen sie einen Auftrag an. "Wir müssen nicht mehr fürs Geld arbeiten", sagt Hanna Siebenborn. Die Rente reiche ihnen, davon renovieren sie ihr Häuschen. Und doch wäre es schön, gäbe es eine bessere Grundsicherung für Künstler, bemerkt sie. Von der Kunst zu leben, sei in Deutschland schwierig, in einer Region wie dem Erzgebirge fast unmöglich.

Das wirft eine Frage auf, die oft gestellt wird: die nach dem Wert von Kunst. Hanna Siebenborn kann sie nicht beantworten, so wenig wie Constanze Ulbricht. Fördergelder für die Euroregion Erzgebirge (siehe Grafik) ermöglichen die Ausstellung. Diskussionen über Kunstförderung aus Steuergeldern fand Constanze Ulbricht früher ärgerlich. Heute sieht sie es anders: "Zumindest machen sich die Leute Gedanken."

Die meisten Künstler haben noch einen Broterwerb, erzählt sie weiter. Hanna Siebenborn war in dieser Hinsicht privilegiert: Als Textilgestalterin musste sie sich nicht verbiegen. "Ich habe immer gemacht, wie ich wollte, und es fand Gefallen." Reich sei sie geworden - an Erlebnissen. Sie schöpfe Kraft und Inspiration aus der Natur, sagt Hanna Siebenborn. Und überschreitet damit eine Grenze: Über Jahrhunderte hat der Mensch die Natur im Erzgebirge geprägt, verändert. Kulturgüter geschaffen und wieder zerstört. Darum hat die Kirche in Most keine Krypta: Sie fiel der Gier nach Rohstoffen zum Opfer, wie fast die ganze Stadt Most. Abgerissen und neu gebaut wurde die Altstadt -weil unter ihr ein Braunkohleflöz lag. Die Kirche wurde untergraben und auf Schienen um 800 Meter versetzt.

Die Ausstellung gibt den Künstlern die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Verbinden soll der "Grenzweg", sagt Constanze Ulbricht: Die Künstler im Erzgebirge, dem Naturraum mit der vom Menschen geschaffenen Grenze zwischen Sachsen und Böhmen.

Die Schau ist noch bis zum 27. September in der Maria-Himmelfahrt-Kirche Most zu sehen. Der Eintritt ist frei.