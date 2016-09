Zwei Millionen Euro Schaden nach Brand in Müllverbrennungsanlage in Litvínov

erschienen am 05.09.2016



Litvínov. In einer Müllverbrennungsanlage im nordböhmischen Litvínov ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach in den Lagerräumen der Anlage aus und breitete sich auf den ganzen Komplex aus. Gegen Mitternacht wurde der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht.

Die Gründe für das Feuer sind nach Angaben von Radio Prag noch nicht bekannt, der Schaden wird auf 60 Millionen Kronen (etwa 2,2 Millionen Euro) geschätzt. (tm)