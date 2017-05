14-Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 12.05.2017



Schwarzenberg. Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Schwarzenberg so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Jugendliche fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße entgegengesetzt zur Einbahnstraße. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 80-jährigen Autofahrer zusammen und stürzte.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, war der Polizei am Freitag noch nicht bekannt. (fp)