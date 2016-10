15-Jähriger mit 40 teilweise illegalen Feuerwerkskörpern erwischt

erschienen am 31.10.2016



Johanngeorgenstadt. Ein 15-jähriger Chemnitzer ist am Sonntagnachmittag am Johanngeorgenstadter Bahnhof mit 40 teilweise illegalen Feuerwerkskörpern erwischt worden. Laut Bundespolizei handelte es sich dabei um 20 Feuerwerkskörper ohne Prüfkennzeichnung und 20 weitere, für die eine behördliche Erlaubnis nötig ist, um damit umgehen zu dürfen. Die Beamten stellten die Pyrotechnik sicher. Die Jugendlichen wurden über die Gefahren, die von illegalem Feuerwerk ausgehen, belehrt. Zudem erstatteten die Beamten gegen den 15-Jährigen Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und kontaktierten dessen Erziehungsberechtigten.

Der Jugendliche war zuvor mit einem Gleichaltrigen in Tschechien gewesen. Beide hatten Fahrräder dabei gehabt. (fp)