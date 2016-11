15-Jähriger mit Kugelbomben in Johanngeorgenstadt erwischt

erschienen am 04.11.2016



Johanngeorgenstadt. Ein 15-jähriger Erzgebirger ist bei einer Polizeikontrolle am Donnerstag in Johanngeorgenstadt mit mehreren Kugelbomben erwischt worden. Laut Polizei handelt es sich dabei um eine illegale Pyrotechnik, die von einem tschechischen Einkaufsmarkt stammt. Die Bundespolizisten stellten insgesamt eine große Kugelbombe sowie zwölf kleinere Eingepackte sicher und informierten die Erziehungsberechtigten. Gegen den Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Immer wieder stellt die Bundespolizei Feuerwerkskörper ohne Prüfzeichen aus Osteuropa am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt sicher. Es wird darauf hingewiesen, dass sich ungeprüfte Produkte während des Transportes selbst entzünden können. Das geschieht beispielsweise dann, wenn sich Gegenstände im Rucksack aneinander reiben. Zudem können beim Umgang mit Pyrotechnik schwerwiegende Gesundheitsschäden auftreten, teilte die Polizei mit. (fp)