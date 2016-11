32 Gramm Crystal in Johanngeorgenstadt beschlagnahmt

erschienen am 09.11.2016



Johanngeorgenstadt. Bei einer Polizeikontrolle sind drei Personen am Dienstagabend in Johanngeorgenstadt mit Crystal Meth erwischt worden. Laut Polizei wurden 32 Gramm der Droge sichergestellt - das entspricht einem Straßenverkaufswert von mindestens 2400 Euro. Eine 29-jährige Leipzigerin hatte 30 Gramm des Rauschgiftes an ihrem Körper versteckt, heißt es. Am gleichen Abend wurde ein Rauschgiftspürhund bei einem 35-jährigen Erzgebirger fündig. Der Mann wollte zwei Gramm der Droge in seinen Socken über die deutsch-tschechische Grenze schmuggeln.

Gegen die 29-Jährige und ihren 29-jährigen Begleiter, sowie gegen den 35-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von illegalen Betäubungsmitteln ein. (fp)