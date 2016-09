Ã„rger um 32,50 Euro fÃ¼r Alleinerziehende

Ärger um 32,50 Euro für Alleinerziehende

Am 18. Juli steckt eine Mutter ihren Antrag auf Zuschuss für den Schülertransport in den Briefkasten. Aber erst am 2. August und damit zu spät taucht das Schreiben im Landratsamt auf.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 21.09.2016



Schwarzenberg/Annaberg. Bei Antje D.* liegen die Nerven blank. Schnell rinnen die Tränen, wenn sie erzählt. Die alleinerziehende Mutter hat einen Zuschuss zur Schülerbeförderung beantragt. Sachstand: abgelehnt. Die Gründe bringen die Frau aus der Fassung. Sie hielt die Fristen ein, sagt sie, fühlt sich in den Mühlen der Bürokratie aber hilflos.

Es geht um 32,50 Euro. Ihr Kind besucht die 5. Klasse. 145 Euro hat die Schwarzenbergerin, so wie es ihr im Schreiben des Zweckverbands Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) erklärt wird, an den Verband überwiesen - und dann den Erstattungsbeitrag, eben jene 32,50 Euro, beim Referat Schulen und Sport im Landratsamt beantragt. Das Verfahren ist neu, wird 2016 erstmals so gehandhabt. Im Fall von Antje D. ist es offenbar falsch gelaufen.

So trifft die vom VMS angegebene Frist von drei Monaten, die man nach Einzahlen des Eigenanteils zum Beantragen des Zuschusses Zeit hat, auf Arbeitnehmer zu. Jedoch nicht auf die Frau. Denn sie lebt derzeit von Hartz IV und hat so wenig Geld, dass sie bereits Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz bezieht. Dieses Kreuzchen hatte sie auf dem Antrag nicht gesetzt. Deshalb sei nicht das Referat Schulen und Sport der richtige Adressat ihres Antrags, sondern das Jobcenter.

Vollends verwirrt wird die Frau durch den Bescheid, der am 3. August aus dem Landratsamt an sie ergeht. Darin steht, dass ihr mit 16. Juli datierter Antrag, eingegangen im Amt am 2. August, "form- und fristgerecht eingegangen" sei. Das in dem Satz womöglich das Wort "nicht" vergessen wurde, weist das Amt zurück. "Dass Anträge im Landratsamt ,form- und fristgerecht' eingehen, aber aus Gründen der Gesetzeslage nach dem Prüfen der Anspruchsberechtigung abzulehnen sind, kommt in allen möglichen Sozialleistungsrechtsgebieten immer wieder vor", erklärt ein Sprecher der Behörde. Auch die Vermutung, dass der Antrag - vielleicht urlaubsbedingt - in der Poststelle lag und erst später den Eingangsstempel bekam, weist das Amt strikt zurück: Posteingang sei am 2. August gewesen.

Am 3. August wird der ablehnende Bescheid im Referat Schulen und Sport formuliert. Darin heißt es aber auch: "Wir bitten Sie als Anspruchsberechtigte für Leistungen auf Bildung und Teilhabe beim Referat Soziale Hilfen ... oder beim Jobcenter ... die Erstattung des Eigenanteils zu beantragen." Das tut Antje D. postwendend mit Schreiben vom 5. August ans Jobcenter. "Aber auch dieser Antrag wirkt nur auf den 1. August zurück", heißt es aus dem Landratsamt. Der VMS habe die Fälligkeit des Eigenanteils (145 Euro) auf den 22. Juli festgelegt. "Eine Antragstellung auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten für 2016/17 hätte bis zum 31. Juli erfolgen müssen, weil die Antragstellung ... längstens nur auf den Ersten des Monats zurückwirkt. Beide Anträge waren damit verspätet." Widersprüche von Antje D. wurden zurückgewiesen.

Während berufstätige Eltern drei Monate Zeit haben, Anträge auf die satzungsmäßige Übernahme der Schülerbeförderungskosten zu stellen, müssen dies Empfänger von Bildungs- und Teilhabeleistungen in dem Monat tun, in dem die Fälligkeit des Eigenanteils liegt - also maximal binnen vier Wochen. Der Vater von Antje D. hat für diese unterschiedliche Regelung eine drastische Bezeichnung: Das sei eine Form der Diskriminierung von Hartz-IV-Empfängern.* Name geändert