Alle Jahre wieder ein Geheimtipp

Die Weihnachtsmärkte in Schwarzenberg und Annaberg sind weithin berühmt. Das Schwibbogenfest in Johanngeorgenstadt und der Markt in Lößnitz am dritten Advent bieten aber auch jede Menge Weihnachtsglanz.

erschienen am 12.12.2016



Am Stand der "Flotten Nadeln" im Lößnitzer Heimatmuseum bot Gisela Förster selbstgestrickte Mützen, Socken und Schals an. Die Handarbeitsgruppe gehört zum örtlichen Heimatverein. Was nicht verkauft wurde, geht als Spende an den Verein Hoffnungsfunken.

Den 12,5 Meter hohen Riesenschwibbogen von Johanngeorgenstadt zeigen wird diesmal nicht im Bild, aber natürlich geht es beim Original Schwibbogenfest nicht ohne. Bernd Wilhelm aus der Bergstadt stellt seit 15 Jahren Schwibbögen her, etwa 150 Stück pro Jahr. Auf dem Fest bot er 25 verschiedene Motive an.

Christoph Meyer ist seit 20 Jahren der Johanngeorgenstädter Weihnachtsmann. Am Samstag verteilte er 60 Geschenke, darunter Plüschtiere und Spielautos. Fynn Schulze (4) aus Leipzig bekam auch etwas ab. Früher hat Meyer in seinem Betrieb Weihnachtsmann gespielt.

In der Heimatstube hinter der Budenstadt wurden Schauschnitzen und -klöppeln dargeboten. Beides hat lange Tradition in Johanngeorgenstadt. Oswald Breuer, seit 1967 Mitglied im Schnitzverein, ließ die Besucher an der Entstehung eines Nussknackers teilhaben.

Blick über den Lößnitzer Marktplatz. Der Weihnachtsmarkt der Muhme fand zum 326. Mal statt. Für Besucher ist er wie eine Wundertüte, denn hier findet man Dinge, die überraschend sind. In diesem Jahren waren das unter anderem erzgebirgische Röhrenkuchen, Pfefferkuchen aus dem Teutoburger Wald und irische Keksriegel.

Neuheit auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt: Bambuskörbchen, die zusammengefaltet auch als Schneidbretter oder Topfuntersetzer verwendet werden können. Ramona Klenner war mit der Firma Korbwaren Johann Altmann aus Zwickau erstmals in der Muhme dabei.