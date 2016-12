Anwohner und Autofahrer vom neuen LED-Licht geblendet

Die Beleuchtung an der Straße der Einheit in Schwarzenberg stößt auf Kritik. Speziell das grelle und kalte Licht wird als Dorn im Auge empfunden. Die Stadtwerke zeigen sich gesprächsbereit.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 15.12.2016



Schwarzenberg. Ausgeleuchtet wie auf einem Flughafenareal steuern Kraftfahrer auf der B 101 seit einigen Wochen in Schwarzenberg auf den Kreisverkehr am Viadukt zu. Doch nicht nur zahlreiche Autofahrer, sondern auch viele der unmittelbaren Anwohner der dortigen Wohnhäuser fühlen sich von den neuen LED-Lampen geblendet.

"Sie machen ein hartes und kaltes Licht. Ich finde, die grellen Lampen blenden die Autofahrer extrem und sind eher einer Risiko in Sachen Sicherheit." Mit dieser Kritik wandte sich Gudrun Dahnke aus Schwarzenberg jetzt an die "Freie Presse". Dass die Straßenlaternen schrittweise auf LED umgerüstet werden, findet die 46-Jährige aber grundlegend sehr gut und richtig. Doch auch aus Sicht einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, als welche sie beruflich in verschiedenen Unternehmen tätig war, sieht sie das grelle Licht als Störfaktor in vielerlei Hinsicht. "So sind die LED-Lampen, die nun auch die historische Eisenbahn- und heutige Fußgängerbrücke vom Bahnhof in Richtung Viadukt erhellen, komplett ohne Blendschutz eingebaut. Das geht gar nicht", meint Dahnke. Jetzt will sie sich persönlich dafür einsetzen, dass diese Entwicklung, die sie grundsätzlich begrüßt, auch für die Menschen im Umfeld ein Zugewinn an Lebensqualität bringt. Bisher sei eher das Gegenteil der Fall, weil sich viele Anwohner, zu denen auch sie gehört, durch die grellen Lampen nachts im Schlaf gestört fühlen.

"Dabei ist nur die Montage und die Wahl der Lichtstärke und Farbe der Lampen entscheidend", erklärt sie. Mit den derzeit verwendeten neutralweißen Lampen, die einen hohen Blauanteil hätten, soll die Nacht lichttechnisch zum Tag gemacht werden, was sich aber negativ auf den Organismus von Mensch und Tier auswirke. Bernsteinfarbenes oder das sogenannte warmweiße Licht hingegen empfinde eine Abendstimmung nach und gewährleiste, dass sich der Organismus dem normalen Tagesrhythmus anpassen könne. Ihre Empfehlung lautet daher, dass LED-Lampen in warmweißen Tönen mit maximal 2700 bis 3000 Kelvin verwendet werden. Diese würden erwiesener Maßen weit weniger Blendwirkung zeigen, seien zudem umweltfreundlich und gesünder für die Menschen, die im Umfeld der Lichtquellen leben. Solche Lampen, so Gudrun Dahnke, würden zudem von Instituten empfohlen, da sie das Wohlbefinden fördern. "Das lässt sich in vielen wissenschaftlichen Beiträgen und Erläuterungen im Internet oder Fachzeitschriften für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin oder bei Gesundheitsorganisationen auch nachlesen."

Mit ihrem Anliegen habe sie auch schon Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer konfrontiert. Die Stadtchefin habe zunächst an die Stadtwerke verwiesen, da diese schrittweise Umstellung auf LED in Regie des Energieversorgung im Verlauf der zurückliegenden fünf Jahre erfolgt sei. Ein Gesprächstermin im Rathaus wurde für den 29. Dezember vereinbart.

Im Hause der Stadtwerke zeigt man sich auf Nachfrage der Presse gesprächsbereit: "Sollten einzelne Leuchtpunkte eine Blendwirkung haben, dann können sich die Bürger gern direkt an die Stadtwerke wenden", heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens. Mehr noch: "Sollten sich mehreren Fragen zu diesem Thema ergeben, wäre es auch möglich, eine Bürgerrunde zu veranstalten, um die Anfragen zu klären und den Hintergrund zu beleuchten."

In der benachbarten Stadt Grünhain-Beierfeld wurde ebenfalls auf LED-Lampen umgerüstet. Hier kommen laut Stadtchef aber nur warmweiße Töne zum Einsatz.