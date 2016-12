Breitenbrunn: Tödlicher Unfall - Frau von Transporter überfahren

erschienen am 30.12.2016



Breitenbrunn . Eine Frau (85) ist am Nachmittag auf der Bergstraße im Breitenbrunner Ortsteil Antonshöhe von einem Kleintransporter überfahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Transporter-Fahrer (53) gegen 14 Uhr in der Nähe des Rondells aus einem Grundstück herausgefahren als er die Frau erfasste, die auf dem Fußweg unterwegs war. Retter konnte sie nicht mehr reanimieren. Die genaue Unfallursache sei noch unklar, so ein Sprecher. Vermutet wird, dass der Fahrer die Frau wohl übersah. Der Mann steht laut Ermittlern unter Schock. (juef)