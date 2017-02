Breitenbrunner Feuerwehr rückt ab 2018 von neuem Depot aus

Die ersten Bauleistungen für das Gerätehaus sind nun vergeben. Im Frühjahr soll der Grundstein gelegt werden. Doch damit nicht genug: Die ehrenamtlichen Retter im Gemeindegebiet erhalten bis Ende 2017 drei neue Einsatzfahrzeuge.

Von Frank Nestler

erschienen am 03.02.2017



Breitenbrunn. Für die Gemeindefeuerwehr Breitenbrunn wird 2017 ein ereignisreiches Jahr. Das ist gar nicht auf die ohnehin nicht vorhersehbaren Ernstfälle bezogen, selbst wenn der erste große Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Rittersgrün bereits hinter den Kameraden liegt. Voraussichtlich im April - "wenn es das Wetter zulässt", so Planer Andreas Hänel gestern - wird an der Hauptstraße, unweit des früheren Messgerätewerk-Standorts, für das neue Breitenbrunner Depot der Grundstein gelegt. "Das alte Gerätehaus ist den Anforderungen schon lange nicht mehr gewachsen", sagt Gemeindewehrleiter Gunar Escher.

Jahre der Vorbereitung münden nun in die praktische Umsetzung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden erste Leistungen vergeben: an Baumeister (rund 323.000 Euro) sowie Gerüstbauer (etwa 10.600 Eu- ro), Zimmerer (rund 59.500 Euro), Dachdecker (ungefähr 69.500 Euro), Trockenbauer (knapp 37.900 Euro) und Fachleute für Blitzschutz/Baustrom (gut 14.200 Euro). "Die Ausschreibung hat ergeben, dass vier Aufträge direkt in unsere Region gehen und je einer nach Zwickau und nach Wolkenstein", so Bürgermeister Ralf Fischer. Er ist froh, dass die Gemeinde auf die Weise ein Stück zur Wirtschaftsförderung im Erzgebirge beitragen kann. "Ich hoffe, dass sich das bei den noch folgenden Ausschreibungen fortsetzt."

1,4 Millionen Euro sind für das neue Depot veranschlagt. Damit ist es der größte Brocken in einem Projekt, das Breitenbrunn und Boží Dar/ Gottesgab zum grenzübergreifenden Katastrophenschutz verwirklichen. Das Ganze beinhaltet zudem die Anschaffung neuer Technik und Fahrzeuge und kostet etwa 2,4 Millionen Euro. EU und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung fördern es mit 2 Millionen Euro.

"Davon profitieren noch dieses Jahr auch zwei weitere Ortswehren", so Gunar Escher. Die in Tellerhäuser erhält ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug für 187.000 Euro, die in Erlabrunn einen neuen Mannschaftstransportwagen für gut 69.000 Euro. Die Gemeinderäte vergaben kürzlich die Lieferaufträge. Auch für ein gut 54.000 Euro kostendes, geschlossenes Quad mit Fahrerkabine und Aufbau zum Personentransport. Die Bergwacht Rittersgrün kann es für ihre Einsätze gut gebrauchen.

Bis zum Jahresende werden die Bauarbeiten am Gerätehaus weit gediehen sein. "Es soll dann zumindest winterfest sein", blickt Bürgermeister Fischer voraus. Der Neubau, der im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird, soll aber nicht nur als Heimstatt der Ortswehr Breitenbrunn dienen, sondern auch als Zentrale zum Leiten der Einsatzkräfte der Gemeinde. Durch die Zusammenarbeit mit Boží Dar bei Hochwasser-, Brand- und Katastrophenschutz über die Grenze hinweg bekommt es überregionale Bedeutung.