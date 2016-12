Chance für Skilangläufer: Johanngeorgenstädter ziehen Wettbewerb durch

erschienen am 27.12.2016



Johanngeorgenstadt. Trotz teils heftiger Regenfälle über Weihnachten will der Wintersportverein (WSV) Johanngeorgenstadt seinen Schwibbogenlauf am Freitag durchziehen. Das bekräftigte am Dienstag der Pressesprecher des Vereins, René Eska, auf Nachfrage der "Freien Presse". Der traditionsreiche Skilanglauf-Wettbewerb wird in klassischer Technik auf einer mit viel Aufwand und Kunstschnee präparierten Loipe auf der Rollerbahn ausgetragen. Je nach Altersklasse sind Strecken mit einer Länge von 500 Metern bis zu fünf Kilometern zu absolvieren. Der erste Start erfolgt 9.45 Uhr. (klin/kjr)

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des WSV.