DVD-Projekt erhellt Verbindung von Eisenbahn und Industrie

Das neueste Vorhaben von Filmemacher Udo Neubert soll 2018 in eine Premiere münden. Und zeigen, wie die Wirtschaft in und um Schwarzenberg durch die Bahn beeinflusst wurde. Neubert ist auf der Suche: nach Zeitzeugen, Filmen, Fotos und Dokumenten.

Von Frank Nestler

erschienen am 08.02.2017



Schwarzenberg. Seit 11. Mai 1858 ist Schwarzenberg von Zwickau aus ans Schienennetz angebunden. Als 1883 die Trasse nach Johanngeorgenstadt und 1889 die nach Buchholz hinzukamen, konnte Schwarzenberg zurecht als Eisenbahnknotenpunkt bezeichnet werden. Es waren nicht nur Ausflügler, die mit der Bahn ins obere Erzgebirge kamen oder von dort in andere sächsische Orte oder gar in die weite Welt fuhren. "Von Anfang an hatte die Bahn auch Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region, es gab viele Wechselwirkungen", sagt der Schwarzenberger Udo Neubert zum Ansatz für sein neues Filmprojekt.

Arbeitskräfte fuhren hin und her, Güterzüge transportierten Rohstoffe und Fertigprodukte. An den Schienensträngen siedelten sich Unternehmen an. "Der Zusammenhang von Eisenbahn und Industrie in Schwarzenberg und Umgebung ist über viele Jahrzehnte gewachsen und seit einigen Jahrzehnten geschrumpft. Das will ich anhand der drei die Stadt berührenden Bahnstrecken näher beleuchten", so Neubert, der schon Krimis, Dokumentationen und Spielfilme produzierte.

Schwerpunkt der nächsten DVD soll eine historische Betrachtung genannter Trassen mit anliegenden Industriebetrieben sein, sowohl ehemalige als auch heute noch aktive Unternehmen. Auf diese Weise könnten neben den Hauptstrecken auch Anschlussbahnen eine Rolle spielen, die es zum Beispiel im Eisenwerk Erla und in der Papierfabrik Antonsthal gab. "Etliches habe ich schon im Kasten, vieles auch neu gefilmt. Aber ich suche noch historische Fotos und Filme, ebenso Zeichnungen und Dokumente aus der Zeit des ersten Eisenbahnbaus bis zum Anfang der 1990er-Jahre."

Zudem würde Neubert gern mit weiteren Zeitzeugen reden, die einen persönlichen Bezug zur Eisenbahn hatten - beziehungsweise zu Handel, Handwerk, Industrie und damit verbundenen Transporten in der Region. "Sicher gibt es noch ehemaliges Bahnpersonal oder andere Personen, die mit dem Güterverkehr zu tun hatten. Private Erlebnisse im alltäglichen Personenverkehr könnten ebenfalls eine Bereicherung der DVD sein." Die Inhalte sollen bis Ende 2017 abgedreht sein, dann geschnitten und bearbeitet werden. Der letztlich wohl 90-minütige Streifen erlebt voraussichtlich im Sommer 2018 seine Uraufführung.

Neben seinen Erfahrungen und Kontakten kann der Filmemacher auf Material zurückgreifen, das er für seine DVD über die Schmalspurbahnstrecke Grünstädtel - Oberrittersgrün zusammentrug. Mitstreiter und Unterstützer hat er natürlich auch: "Da würde ich Christian Bleyl, Axel Schlenkrich, Harald Wunderlich und Roland Hempel nennen."

Sämtliche leihweise zur Verfügung gestellte Aufnahmen und Unterlagen werden sorgfältig behandelt und professionell reproduziert. "Zeitpunkt und Dauer der Sichtung und Bearbeitung stimme ich mit jedem genau ab", versichert Neubert.

Kontakt: Entweder unter den Rufnummern 03774 22969 und 0152 28897319 oder per E-Mail aninfo@rockelmann-pictures.de