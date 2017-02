Da wird selbst Arbeit zum Kinderspiel

erschienen am 02.02.2017



Zeit zum Spielen haben Museumsleiterin Josefine Hoske und ihre Mitarbeiter Kerstin Laukner und Steffen Schoele (v. l.) eigentlich nicht. Und doch zuckt es ihnen angesichts der zahlreichen alten Spielzeuge, die in dieser Woche durch ihre Hände gehen, schon mal in den Fingern, das Püppchen einmal mehr in den Arm zu nehmen. Fakt ist: Bis Samstag muss alles an Ort und Stelle stehen, denn dann öffnet die neue Sonderausstellung "Zeit zum Spielen" im Museum Perla Castrum auf Schloss Schwarzenberg. Diese zeigt Spielzeuge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein - Puppenstuben, Puppenwagen, ja ganze Puppenhäuser, Baukästen, Spielzeugautos aus Blech und natürlich Brettspiele. Und während man seit gestern auf der Spielwarenmesse in Nürnberg die aktuellsten Trend ins Sachen Spielzeug bestaunen kann, gewährt das Museum in Schwarzenberg ab Samstag einen reizvollen Blick in die Geschichte der Spielsachen. Dabei wird so mancher Erwachsener sicher an seine Kindertage erinnert.

(matu)