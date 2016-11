Die Weihnachtszeit beginnt

Das Weihnachtsland Erzgebirge legt sein Lichterkleid an. In vielen Orten werden die großen Freiluftpyramiden in Gang gesetzt, leuchten die Schwibbögen. Die Weihnachtsmärkte öffnen. Es gibt Neues und Altbewährtes.

erschienen am 28.11.2016



Zur Märchenweihnacht in Eibenstock sind am Samstag 30 Märchenbilder, verkörpert von 300 kleinen und großen Darstellern, durch die Stadt gezogen und haben rund 3000 Zuschauer erfreut, die am Straßenrand das Geschehen verfolgten. Neben den Märchenklassikern wie Rotkäppchen, Schneewittchen oder Froschkönig kamen diesmal auch "Der Kosak und das Mädchen aus der Taiga" auf dem Schlitten daher. (emä)

Die Laternenweihnacht an der Peter-Pauls-Kirche Beierfeld war eine Premiere: Eine kleine Budenreihe, farbig angestrahlte Bäume und eine in stimmungsvolles Licht getauchte Peter-Pauls-Kirche dazu ein kulturelles Programm vor und in der Kirche - es war eine gelungene Adventsfeier. Erstmals fand der Weihnachtsmarkt rund ums historische Gotteshaus statt. Die Gäste kamen in Scharen und nutzten das vielfältige kulinarische Angebot, das neben den Klassikern vom Grill auch syrische Spezialitäten umfasste. Im Pfarrsaal lockten Bastelangebote. Die Reaktionen auf den Ortswechsel und das traumhafte Ambiente waren durchweg positiv. (klin)

Die Ortspyramide von Zschorlau dreht sich seit Samstag. Matthias Schuster und sein Enkel Jonny (5) schoben sie mit an. Zur gestrigen 20. Auflage der Adventsfeier der Landeskirchlichen Gemeinschaft kamen gut 300 Gäste. Von Theaterspaß bis Weihnachtslieder war alles dabei.

Räuchermännchen gab es beim Raachermannl-Markt in Aue nur bei Michael Bach von der gleichnamigen Drechslerei aus Zwönitz. Das Design wurde von Hubert Kuhnert entworfen. Seit 2006 stellt er seine Räuchermännchen nun wieder in Handarbeit her. In der Woche schafft er gerade einmal 25 Stück. Allerdings stand seine Bude auf dem Postplatz.

Geselligkeit unterm Weihnachtsbaum dominierte am Wochenende wieder in der Schwarzenberger Vorstadt. Dieser gesellige "Vorstadtdrahsch" gilt immer noch als Geheimtipp. Nach dem Pyramidenanschub trifft man sich hier auf einen Glühwein. (klin)

Ein neuer Schwibbogen der Blauenthaler Firma Kunstguss Döhler begleitet die Antonshöher ab sofort durch die Advents- und Weihnachtszeit. Die 8600 Euro, die das Weihnachtssymbol gekostet hat, wurden von der Bürgerinitiative finanziert. Das Geld stammt aus Spenden und Einnahmen der Jahrfeier. Der Schwibbogen bringt 250 Kilogramm auf die Waage und hat eine Breite von vier Metern. Zudem ist er fast zwei Meter hoch. (klin)