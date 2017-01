Dixieland lässt Kraftwerk swingen

Wenn eine Industrieanlage zum Konzertsaal wird, dann ist das mit großem Aufwand verbunden. Der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises nimmt das für Artmontan gern auf sich.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 27.01.2017



Raschau-Markersbach. Sechs Veranstaltungen an fünf Tagen, vier Bands auf zwei Bühnen und das alles in einem improvisierten Konzertsaal - die Herausforderungen sind bei Dixieland in der Kaverne des Vattenfall Pumpspeicherwerks in Markersbach groß. Schon seit zwanzig Jahren bringt der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises mit den Artmontan Kulturtagen Musik an ungewöhnliche Orte. Am Mittwochabend wurde der Auftakt 2017 vollzogen. Bis zum Sonntag werden insgesamt 1500 Gäste Dixieland in der Industrieanlage erleben.

"Mit den Vorbereitungen haben wir am Montag begonnen", sagt Ursula Haarig, die Leiterin des Kulturbetriebes: "Da werden zunächst alle Sachen zusammengetragen." Dazu gehören Biertischgarnituren, die zum Teil im Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue eingelagert sind, aber auch Bühnenteile. "Wir stellen immer 34 Biertische mit jeweils zwei Bänken, weil wir ein paar Reserveplätze vorhalten wollen", so Haarig: "Die brauchen wir, weil jemand doch mal mit seinem Platz unzufrieden ist. Glücklicherweise kommt das sehr selten vor." Die Platzeinweisung ist Chefsache. "Ich habe mir da ein System erarbeitet, das immer gut funktioniert."

Der eigentliche Aufbau sei am Dienstag geschehen. "Die Bedingungen in der Kaverne sind für uns ideal. Sie ist auch unsere Artmontan-Hauptspielstätte", erklärt Haarig. Deshalb läuft der Aufbau wie ein Heimspiel. Jeder wisse genau, worauf es ankommt und was er zu tun hat. Mehr als zwanzig Helfer, darunter acht Kulturbetriebsmitarbeiter, packen mit an. Eine große Verantwortung liegt dabei auf dem Techniker von Sachsensound. Vier Kilometer Kabel müssen im untertägigen Saal verlegt und insgesamt 25 Mikrofone aufgebaut werden. "Hinzu kommt Video- und Lichttechnik", so Sven Neubert, Projektmanager beim Kulturbetrieb. Der Aufwand sei bei Dixieland eher geringer als bei anderen Artmontan-Veranstaltungen. Von den Bands gäbe es im Vorfeld, wie bei großen Veranstaltungen generell üblich, einen ausführlichen Technikplan. "Die meisten Wünsche können wir erfüllen", sagt Neubert: "Nur manchmal wird aus einem Flügel ein E-Piano."

Mit zusätzlichem Aufwand ist Artmontan auch für das Team des Pumpspeicherwerkes verbunden: "Wir haben alles dafür getan, dass die Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen können", sagt Kraftwerksleiter Rainer Helbich. Jedes Dixieland-Konzert werde beispielsweise von drei Mitarbeitern betreut. "Im Fall der Fälle sind sie dafür verantwortlich, dass die Gäste den Fluchtweg nach draußen finden", so Helbich. In der zwanzigjährigen Geschichte habe es aber weder Fehlalarme noch eine echte Gefahrensituation gegeben.

Viermal waren in der Vergangenheit die Bergwächter gefragt, deren Anwesenheit unter Tage genauso im Sicherheitskonzept vorgeschrieben ist wie der Einsatz von Sicherheitsmitarbeitern einer privaten Security-Firma an den wichtigen Stellen. "Einsatzgründe für die Bergwächter waren aber immer kleinere Sachen, wie ein umgeknickter Fuß. Also Dinge, die nichts mit den Besonderheiten der Lokalität zu tun haben", so Neubert. Nur einmal sei eine Phobie der Auslöser gewesen.