Ein Hauch von Las Vegas

Das Schneeberger Tanzprojekt Keen on Rhythm hat mit musikalischen, magischen und sportlichen Freunden seinen 15. Geburtstag gefeiert.

Von Katja Lippmann-Wagner (Text und Fotos)

erschienen am 06.02.2017



Aue. Das Kulturhaus in Aue war am Samstagabend ausverkauft. Kein namhafter Sänger und auch kein bekannter Kabarettist standen auf der Bühne. Der Vorverkaufs-Erfolg gehörte allein dem Schneeberger Tanzprojekt Keen on Rhythm, das in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feierte und zu seiner Jubiläumsveranstaltung eingeladen hatte.

Die künstlerische Leiterin der Schneeberger, Katja Reichert, hatte schon im Vorfeld eine abwechslungsreiche Revue versprochen, die das Publikum ins schillernde Las Vegas entführte. Da in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nevada, die für ihren Glitzer und Glamour bekannt ist, nicht nur getanzt wird, holte man sich Unterstützung auf die Bühne. Sänger Armin Stöckl, Soulsängerin Mom Bee und Magier Alexander Merk bereicherten das Programm. Merk gehört zurzeit zu den besten Zauberern Deutschlands und ist oft auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Dabei ist Merk nicht nur Magier, sondern vor allem ein perfekter Unterhalter, der sein Publikum gern einbezieht und immer wieder für Aha-Effekte sorgte. Egal ob er 20-Euro-Scheine zerreißt, verbrennt und wieder zusammenfügt oder rote Knautschbälle von der Hand einer Publikumsassistentin in seine Hand zaubert, Merk versteht es mit Humor seine Tricks an den Mann zu bringen. Starker Beifall sprach für ihn und seine Darbietungen.

Mit Stöckl, der in Aue unter anderem als King of Rock 'n' Roll Elvis Presley und als Entertainer Frank Sinatra zu erleben war, sind einige Tänzerinnen von Keen on Rhythm seit mehr als drei Jahren auf Las-Vegas-Tour unterwegs. Daher seien die Proben auch gar nicht so aufwändig gewesen. "Die Hälfte der Tänze führen wir seit 2013 im Rahmen einer Las-Vegas-Show, mit der wir auf Tour sind, sowieso regelmäßig auf", sagt Katja Reichert, die hinter der Bühne die Fäden des Programms zusammenhielt. Mom Bee gehört ebenfalls zur Tourneegruppe, sodass alle Akteure vom schon gewohnten Zusammenspiel profitierten. Mom Bee kam als Gloria Gaynor auf die Bühne, zeigte sich ganz cool als Aretha Franklin und als Shirley Bassey. Dazu trug Mom Bee, die 1973 als Sylvia Beyerle geboren wurde, immer das passende Outfit und war so stimmlich ein Hinhörer und optisch immer ein echter Hingucker.

Komplettiert wurden die zirka 100 Mitwirkenden durch die Sportlerinnen des Sportakrobatikvereins (SAV) Schwarzenberg. Unter der Leitung von Regine Schreier begeisterten die Pyramidenbauer mit wunderbaren Figuren. Sie zeigten, dass auch ihre Darbietungen sportliche Eleganz, eiserne Disziplin und ganz viel Ehrgeiz erfordern.

Das Hauptgewicht lag aber auf den Tänzerinnen von Keen on Rhythm. Bemerkenswert sind dabei die unterschiedlichen choreografischen Handschriften, die der aufmerksame Zuschauer bemerkt. Egal ob als synchrones Showballett im langen roten Kleid, im erotischen Las-Vegas-Stil mit viel Haut und noch mehr Federn oder auch als coole Hiphoper - die Vielfalt war eine Stärke des Programms. Besonders entzückend war der Nachwuchs. Das junge Gemüse tanzte zu "Singing in the Rain" mit gelben Regencapes und Schirmen, die Teil der Choreografie waren. Die Minis entzückten zu Miriam Makebas "Pata Pata", das Mom Bee live sang.