Ein Nachtwächter führt künftig Gäste durch Schwarzenberg

Neben dem Türmer leitet ab 2017 eine weitere historische Figur Stadtführungen durch die Perle des Erzgebirges. Jörg Eller wirft dafür den Umhang über und greift dann zu wertvollen Erbstücken.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 31.12.2016



Schwarzenberg. Der Umhang aus feinem Wollstoff, der Hut von Hand gefilzt, um den Hals ein Horn, das seine eigene Geschichte hat. Dazu ein Spieß und eine Laterne - so wird er aussehen, der neue Nachtwächter der Stadt Schwarzenberg. Jörg Eller, der Lebenspartner von Türmer Gerd Schlesinger, freut sich darauf, diese Aufgabe ab sofort zu übernehmen.

Allerdings wird er nicht das Licht löschen oder gar, wie einst von den Wächtern laut Vertrag verlangt, "Nachtwache des Feuers halber zu halten". So zumindest steht es bei Walter Fröbe im Buch "Herrschaft und Stadt Schwarzenberg", der die Geschichte bis zum 16. Jahrhundert niedergeschrieben hat. Dort heißt es auch: "Seit 1596 erscheint der Wächter als Stadtdiener. Er bekommt sieben Groschen die Woche und regelmäßig im Jahr ein Paar Schuhe." Zudem erwähnt Fröbe die spätere Beschwerde "eines nörgelnden Bürgers" aus dem Jahr 1781: Demnach fühlte der sich nicht genügend bewacht, "weil er das Horn des Nachtwächters ganz oder gar nicht höre".

Jörg Eller wird jedoch nicht das historische Horn bei sich tragen, sondern ein für ihn wertvolles Erbstück. Der 45-Jährige erhielt aus dem Nachlass des in diesem Jahr gestorbenen Türmers der Stadt Chemnitz, Alexander Albrecht, dessen Horn. Aus dem Erbe der einstigen Nachtwächterfamilie Seidel aus Bermsgrün liegt ihm sogar ein historischer Vertrag vor, in dem die Aufgaben eines Nachtwächters verbrieft sind - unterzeichnet vom Gemeindevorstand Max Oelsner.

Zur Nacht rufen will Jörg Eller nicht wirklich, auch nicht das Licht löschen. Aber er will, nachdem er in diesem Jahr die spezielle Weiterbildung für Stadtführer in Schwarzenberg absolviert hat, Touristen und Einheimische auf ihrem Gang durch die Stadt begleiten und Wissenswertes vermitteln.

"Die Stadtführungen sind sehr gefragt. Die Gäste lieben es, wenn sie durch gewandete Figuren geführt werden, die noch dazu einen historischen Bezug zur Stadt haben", betont Schlesinger, der seit vielen Jahren als Türmer diesen Dienst tut. Gut 150 Stadtführungen laufen pro Jahr, organisiert durch die Stadtinformation Schwarzenberg. Auf 30 aktive Stadtführer kann dabei zurückgegriffen werden. Und mehr als 3000 Gäste haben 2016 daran teilgenommen. Damit hat sich die Anzahl der Teilnehmer im Vergleich zu 2011 verdoppelt. "Es ist für die weitere touristische Entwicklung unserer Stadt eine originelle Bereicherung", meint Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer.