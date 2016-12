Einbrüche wegen Drogensucht: Polizei fasst 26-Jährigen

erschienen am 14.12.2016



Schwarzenberg/Raschau-Markersbach. Kriminalisten des Polizeireviers Aue haben mehrere Einbrüche aufgeklärt, die sich zwischen Februar und September dieses Jahres in Schwarzenberg und Raschau-Markersbach begangen wurden. Als tatverdächtig gilt ein 26-Jähriger, gegen den Haftbefehl erlassen wurde, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, teilte die Polizei mit.

Im Februar soll der Mann laut Polizei in ein Schwarzenberger Geschäft an der Straße der Einheit eingebrochen sein und einen Laptop sowie Wechselgeld gestohlen haben. Im Juni soll er eine Arztpraxis im Schwarzenberger Hammerweg heimgesucht und mehrere Schlüssel entwendet haben. Im September soll er dann aus einer Schule an der Robert-Koch-Straße in Schwarzenberg einige Kupferrohre und Messingabsperrventile geklaut haben. Auch in ein Schulgebäude in der Annaberger Straße in Raschau-Markersbach soll er eingedrungen sein. Dort verschwanden diverse Dosen mit Bargeld.

Bei zahlreichen Personen- und Fahrzeugkontrollen kamen die Ermittler schließlich dem 26-Jährigen auf die Spur, der gerade Diebesgut aus der Schule in Raschau-Markersbach bei sich hatte. Laut den Beamten wollte er mit den Taten seinen Drogenkonsum finanzieren. Ob ihm noch andere, ähnlich gelagerte Straftaten nachgewiesen werden können, werden die weiteren Ermittlungen zeigen, heißt es. (fp)